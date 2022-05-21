В Украине изменят порядок выплаты декретных: кого коснется

В Украине изменят порядок назначения пособия в связи с беременностью и родами.
Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми", обнародованном Министерством социальной политики.
Речь идет о женщинах, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, государственной помощи в связи с беременностью и родами.
В Минсоцполитики отмечают, что к данной категории относятся беременные женщины (в том числе несовершеннолетние) из числа:
Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми", обнародованном Министерством социальной политики.
Речь идет о женщинах, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, государственной помощи в связи с беременностью и родами.
В Минсоцполитики отмечают, что к данной категории относятся беременные женщины (в том числе несовершеннолетние) из числа:
- военнослужащих Вооруженных Сил;
- сотрудниц СБУ;
- сотрудниц Службы внешней разведки;
- сотрудниц Госпогранслужбы;
- военнослужащих других воинских формирований;
- сотрудниц Госспецтрансслужбы;
- сотрудниц Госспецсвязи;
- полицейских;
- лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты;
- сотрудниц Государственной уголовно-исполнительной службы;
- уволенных с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности при условии, что беременная женщина была уволена с работы не ранее чем за шесть месяцев до приобретения права на получение пособия;
- зарегистрированных в центре занятости как безработные;
- аспиранток;
- докторанток;
- клинических ординаторов;
- студенток учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования;
- неработающих женщин;
- женщин, зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности, которые не принимают участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Что изменится:
Начисление выплат будет происходить на основании записи в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.
С сентября для назначения помощи в связи с беременностью и родами указанными женщинами подается выданная лечебно-профилактическим учреждением справка установленного образца;
с 1 сентября 2021 г. указанные женщины должны будут подать информацию о номере записи относительно сформированного медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.
Кроме того, о номере записи нужно будет сообщать с 1 сентября для проведения доначисления указанной помощи в случае осложненных родов.
С сентября для назначения помощи в связи с беременностью и родами указанными женщинами подается выданная лечебно-профилактическим учреждением справка установленного образца;
с 1 сентября 2021 г. указанные женщины должны будут подать информацию о номере записи относительно сформированного медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.
Кроме того, о номере записи нужно будет сообщать с 1 сентября для проведения доначисления указанной помощи в случае осложненных родов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии