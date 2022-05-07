В Украине изменились средние цены на топливо

Минэкономики изменило средние цены на топливо: цена на бензин поднялась до 26,86 грн, а цена на дизтопливо снизилась до 22,24 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По состоянию на 22 июля средняя стоимость бензинов составляла 26,64 грн, следовательно, она выросла на 22 коп. а дизеля – 22,25 грн, то есть произошло уменьшение на 1 коп.
По состоянию на 22 июля средняя стоимость бензинов составляла 26,64 грн, следовательно, она выросла на 22 коп. а дизеля – 22,25 грн, то есть произошло уменьшение на 1 коп.
Предельная наценка:
С учетом установленной правительством предельной наценки на бензин в размере 5 грн за литр, а ДТ – 7 грн, максимальные цены на топливо могут достигать 31,86 грн и 29,24 грн соответственно.
С учетом установленной правительством предельной наценки на бензин в размере 5 грн за литр, а ДТ – 7 грн, максимальные цены на топливо могут достигать 31,86 грн и 29,24 грн соответственно.
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