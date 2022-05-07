В Украине изменились средние цены на топливо

12:17 04 августа Киев, Украина

Минэкономики изменило средние цены на топливо: цена на бензин поднялась до 26,86 грн, а цена на дизтопливо снизилась до 22,24 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.



По состоянию на 22 июля средняя стоимость бензинов составляла 26,64 грн, следовательно, она выросла на 22 коп. а дизеля – 22,25 грн, то есть произошло уменьшение на 1 коп.

"На основании расчетов "Нафтогаза" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,24 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,86 гривны", – отметили в Минэкономики.

Предельная наценка:

С учетом установленной правительством предельной наценки на бензин в размере 5 грн за литр, а ДТ – 7 грн, максимальные цены на топливо могут достигать 31,86 грн и 29,24 грн соответственно.