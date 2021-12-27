В Украине изменен формат расчета субсидий

08:27 20 Август Киев, Украина

Социальные выплаты в 2020 году сократятся на 40%. Это обусловлено введением новой формулы расчета субсидии предложенной правительством. Поэтому очень важно понимать, сколько украинцы будут получать уже к началу отопительного сезона.

Формулу расчета субсидии изменили так, что каждой семье придется платить больше. А некоторым – на 500 грн больше. Новшество вступило в силу, однако изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона.

Все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Допустим, что совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут).

В новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввели прошлой зимой, получила бы субсидию на 342 грн меньше. Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

"Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь", – говорит экс-министр соцполитики Андрей Рева.