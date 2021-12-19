В Украине идет снижение производства в металлургии

По данным ОП «Укрметаллугпрома», за первое полугодие 2020 года в стране произошло снижение объемов производства практически всех видов металлургической продукции. Об этом пресс-служба Объединения предприятий сообщила в среду, 15 июля.

Так, наибольшее снижение зафиксировано в производстве трубной продукции - на 29,4% (по сравнению с первым полугодием 2019 года), стали - на 7,6% и проката - на 4,7%.

Также значительно сократился экспорт металлолома - на 54%, до 17 тысяч тонн.

Отмечается, что среди главных причин падения объемов производства следует выделить сокращение спроса и падение цен на металлургическую продукцию в мире, увеличение тарифов и изменения в законодательстве.

Напомним, по итогам мая Украина поднялась в рейтинге мировых производителей стали, заняв 13-е место.

При этом за первые три месяца 2020 года металлургические комбинаты Украины сократили выручку от экспорта черных металлов на 14,8% по сравнению с январем-мартом 2019 года.