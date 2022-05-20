В Украине хотят ввести э-гривны

16:43 16 августа Киев, Украина

Нацбанк занялся разработкой электронной гривны, в рамках пилотного проекта первые зарплаты в электронной нацвалюте получат сотрудники Минцифры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Нужно протестировать эту технологию, получить потребительский опыт, чтобы понять, как все это работает. Мы изучаем опыт других стран", – отметил Федоров.
По его словам, использование электронной гривны имеет потенциал программными средствами (смарт-контактами) устанавливать возможные направления и условия использования денежных субсидий, например, ограничить их нецелевое использование.
"Однако все очень зависит от реализации "технической начинки" цифровой гривны. Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне. Украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам — и эта открытость технологий может быть одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", - отметил Федоров.