В Украине хотят ввести э-гривны



Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Нужно протестировать эту технологию, получить потребительский опыт, чтобы понять, как все это работает. Мы изучаем опыт других стран", – отметил Федоров.

По его словам, использование электронной гривны имеет потенциал программными средствами (смарт-контактами) устанавливать возможные направления и условия использования денежных субсидий, например, ограничить их нецелевое использование.

"Однако все очень зависит от реализации "технической начинки" цифровой гривны. Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне. Украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам — и эта открытость технологий может быть одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", - отметил Федоров.