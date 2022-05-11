В Украине хотят ввести долговременный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги

Кабмин предложил на время войны и 6 месяцев после ее завершения ввести мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду, газ и его распределение.
Об этом сообщается в публикации премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
По его словам, в законопроектах также будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят удерживать надлежащий уровень инфраструктуры и ее восстановление.
В случае принятия законопроектов Верховной Радой, в частности, тарифы на "голубое топливо" не будут поднимать выше уровня, зафиксированного на момент полномасштабного военного вторжения россии в Украину, то есть 24 февраля 2022 года.
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