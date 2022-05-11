В Украине хотят ввести долговременный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги

11:15 11 мая Киев, Украина

Кабмин предложил на время войны и 6 месяцев после ее завершения ввести мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду, газ и его распределение.

Об этом сообщается в публикации премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", - говорится в сообщении.

По его словам, в законопроектах также будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят удерживать надлежащий уровень инфраструктуры и ее восстановление.

В случае принятия законопроектов Верховной Радой, в частности, тарифы на "голубое топливо" не будут поднимать выше уровня, зафиксированного на момент полномасштабного военного вторжения россии в Украину, то есть 24 февраля 2022 года.