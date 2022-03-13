В Украине хотят изменить ввоз беспошлинных товаров

Кабинет министров принял решение уменьшить размер стоимости беспошлинных товаров, которые ввозятся на территорию страны. Если раньше эта цифра варьировалась в портах и аэропортах около 1 тысячи евро, то сейчас чиновники предлагают опустить ее до 430 евро. Также предельная стоимость беспошлинного ввоза была 500 евро при ввозе через другие пункты, ее предлагают опустить до 300 евро.
В правительстве поддержали соответствующий законопроект, а такие меры объяснили необходимостью обновить часть соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Юристы полагают, что объяснение правительства насчет Ассоциации с ЕС – только "фиговый лист", которым прикрывают желание получить побольше денег от покупателей заграничных товаров.
По его предположению, в Кабмине просто проанализировали, сколько за последнее время приходило товаров из-за рубежа в виде посылок. Лысенко отмечает, что на решение, возможно, повлиял и рост поступления товаров от почтовых операторов. Последние показывают, насколько иностранная продукция набирает у нас популярность.
Тем более, все больше украинцев закупаются в том же Китае. Не говоря уже о магазинах, которые возят в Украину, например, электронику под видом физлиц. Поэтому власти и решили поймать момент для увеличения поступлений в бюджет.
Сказать, сколько сегодня пошлины платят украинцы за такие товары непросто. У каждого товара – своя пошлина. Для этого и существует закон о таможенном тарифе и Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности (КТвЭД) с кодами, по которым и определяется стоимость ввоза. Например, 10% или 5% от цены самого товара.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии