В Украине хотят изменить ввоз беспошлинных товаров

Кабинет министров принял решение уменьшить размер стоимости беспошлинных товаров, которые ввозятся на территорию страны. Если раньше эта цифра варьировалась в портах и аэропортах около 1 тысячи евро, то сейчас чиновники предлагают опустить ее до 430 евро. Также предельная стоимость беспошлинного ввоза была 500 евро при ввозе через другие пункты, ее предлагают опустить до 300 евро.

В правительстве поддержали соответствующий законопроект, а такие меры объяснили необходимостью обновить часть соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Юристы полагают, что объяснение правительства насчет Ассоциации с ЕС – только "фиговый лист", которым прикрывают желание получить побольше денег от покупателей заграничных товаров.

"Это коснется любых товаров. Просто раньше, если они стоят сегодня до €1 тыс. и €500 соответственно, то их не облагают налогом. Важно, что речь идет об общей стоимости. Это не тот случай, когда вы везете пять товаров по €1 тыс. Я думаю, что понижение этих лимитов обусловлено как раз с развитием коммерции из-за границы", – заметил таможенный юрист Ярослав Лысенко.

По его предположению, в Кабмине просто проанализировали, сколько за последнее время приходило товаров из-за рубежа в виде посылок. Лысенко отмечает, что на решение, возможно, повлиял и рост поступления товаров от почтовых операторов. Последние показывают, насколько иностранная продукция набирает у нас популярность.

Тем более, все больше украинцев закупаются в том же Китае. Не говоря уже о магазинах, которые возят в Украину, например, электронику под видом физлиц. Поэтому власти и решили поймать момент для увеличения поступлений в бюджет.

"Такое решение нужно красиво назвать. Вот в правительстве и сослались на Ассоциацию с ЕС. Они же не скажут, что приняли решение, поскольку в Украине ничего не производится. Кроме сырья. Тем более, в контексте пандемии заказы на доставки резко увеличились. И люди от этой привычки уже отказываться не будут", – считает юрист.

Сказать, сколько сегодня пошлины платят украинцы за такие товары непросто. У каждого товара – своя пошлина. Для этого и существует закон о таможенном тарифе и Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности (КТвЭД) с кодами, по которым и определяется стоимость ввоза. Например, 10% или 5% от цены самого товара.