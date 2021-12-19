«В Украине экспортом нефтепродуктов занимаются только Укргаздобыча и Укртатнафта», — эксперт

15:03 10 Декабрь Киев, Украина

Рост экономик ряда стран в ноябре начал замедляться, прежде всего, из-за новой волны «ковида», указывает НБУ в декабрьском макроэкономическом и монетарном отчете. Опасения по поводу новых локдаунов уже сказались на более слабом спросе на нефть, из-за чего ее цена начала падать. Кроме того, Китай объявил о частичном открытии стратегических запасов нефти, США призвали другие страны поступить так же.



Цены на энергоресурсы и сырьевые товары по итогу года несколько раз успели обновить многолетние максимумы. К примеру, «прайс» на нефть марки Brent в октябре превысил 86 долларов/баррель, показав лучший результат за три года. И это при том, что с начала пандемии в апреле 2020-го один баррель на фоне обвала потребления приближался к цене в 20 долларов. Подобная динамика была и с котировками нефти WTI – ее цена в октябре также обновила многолетний рекорд. Но с конца ноября стоимость обеих марок падает.

Котировки нефти на мировых рынках одни из самых чувствительных к разному рода новостям и экономическим событиям, говорит директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин. Из-за этого, по его словам, происходят резкие движения цен на нефть, как в сторону повышения, так и в сторону понижения.



Подробности темы рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук.

«В отношении сокращения экспорта нефти речь сейчас не идет о товарно-мтороном топливе. А говорится об определенном перечне компонентов, которые мы получаем в результате переработки нефти или газового конденсата. Обычно идет процесс смешивания для получения товарных нефтепродуктов. Это бензин, дизельное топливо и авиационное топливо. Все мы понимаем, что в конечном счете все эти показатели очень жестко регламентируются техническим регламентом. Поэтому обычно просто бездумно смешивать эти компоненты невозможно. Важно сказать, что всегда после смешивания таких компонентов у компаний есть те или иные остатки продукта, которые обычно зависят от технологических возможностей и потребности рынка. Потом остатки этих фракций Украина и отдает на дальнейшую переработку там, где это возможно. К примеру, на предприятия органической химии. Дальше уже это может дойти до сферы фармацевтики и косметологии. Именно поэтому эти остатки экспортируют. Так что именно от уровня переработки тех или иных компонентов зависит уровень экспорта этих остатков со стороны Украины. Также это может свидетельствовать о более глубоком уровне переработки», — сказал он.

Также эксперт отметил, что в основном вопросами экспорта нефтепродуктов на территории Украины занимаются Укргаздобыча и Укртатнафта.