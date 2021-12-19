«В Украине экспортом нефтепродуктов занимаются только Укргаздобыча и Укртатнафта», — эксперт

Рост экономик ряда стран в ноябре начал замедляться, прежде всего, из-за новой волны «ковида», указывает НБУ в декабрьском макроэкономическом и монетарном отчете. Опасения по поводу новых локдаунов уже сказались на более слабом спросе на нефть, из-за чего ее цена начала падать. Кроме того, Китай объявил о частичном открытии стратегических запасов нефти, США призвали другие страны поступить так же.
Цены на энергоресурсы и сырьевые товары по итогу года несколько раз успели обновить многолетние максимумы. К примеру, «прайс» на нефть марки Brent в октябре превысил 86 долларов/баррель, показав лучший результат за три года. И это при том, что с начала пандемии в апреле 2020-го один баррель на фоне обвала потребления приближался к цене в 20 долларов. Подобная динамика была и с котировками нефти WTI – ее цена в октябре также обновила многолетний рекорд. Но с конца ноября стоимость обеих марок падает.
Котировки нефти на мировых рынках одни из самых чувствительных к разному рода новостям и экономическим событиям, говорит директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин. Из-за этого, по его словам, происходят резкие движения цен на нефть, как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
Цены на энергоресурсы и сырьевые товары по итогу года несколько раз успели обновить многолетние максимумы. К примеру, «прайс» на нефть марки Brent в октябре превысил 86 долларов/баррель, показав лучший результат за три года. И это при том, что с начала пандемии в апреле 2020-го один баррель на фоне обвала потребления приближался к цене в 20 долларов. Подобная динамика была и с котировками нефти WTI – ее цена в октябре также обновила многолетний рекорд. Но с конца ноября стоимость обеих марок падает.
Котировки нефти на мировых рынках одни из самых чувствительных к разному рода новостям и экономическим событиям, говорит директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин. Из-за этого, по его словам, происходят резкие движения цен на нефть, как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
Подробности темы рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук.
Также эксперт отметил, что в основном вопросами экспорта нефтепродуктов на территории Украины занимаются Укргаздобыча и Укртатнафта.
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