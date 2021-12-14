В Украине экономят – Минюст закрывает колонии

14:17 09 Июль Киев, Украина

Восемь учреждений для содержания заключенных в Украине закроются. Об этом сообщила министр юстиции Елена Высоцкая. Ее видеокомментарий опубликован на странице Министерства юстиции в Facebook.

"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений:

  • Ковельская воспитательная колония,
  • Черкасская исправительная колония №62,
  • Дергачевская исправительная колония № 109,
  • Желтоводская исправительная колония №26,
  • Игренский исправительный центр №133,
  • Черноморская исправительная колония №74,
  • Ширяевский исправительный центр №111,
  • Устиновский исправительный центр №37"
Фото: Минюст решил сэкономить: в Украине закроют восемь колоний, а персонал уволят

Всех заключенных планируют переместить в другие учреждения исполнения наказаний, которые имеют лучшие условия содержания. Персонал, который работал в вышеуказанных учреждениях, уволят. Сотрудникам предложат работу в ближайших или межрегиональных учреждениях Минюста.