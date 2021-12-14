В Украине экономят – Минюст закрывает колонии

Восемь учреждений для содержания заключенных в Украине закроются. Об этом сообщила министр юстиции Елена Высоцкая. Ее видеокомментарий опубликован на странице Министерства юстиции в Facebook.

"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений:

Ковельская воспитательная колония,

Черкасская исправительная колония №62,

Дергачевская исправительная колония № 109,

Желтоводская исправительная колония №26,

Игренский исправительный центр №133,

Черноморская исправительная колония №74,

Ширяевский исправительный центр №111,

Устиновский исправительный центр №37"

Всех заключенных планируют переместить в другие учреждения исполнения наказаний, которые имеют лучшие условия содержания. Персонал, который работал в вышеуказанных учреждениях, уволят. Сотрудникам предложат работу в ближайших или межрегиональных учреждениях Минюста.