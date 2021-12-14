В Украине экономят – Минюст закрывает колонии

Восемь учреждений для содержания заключенных в Украине закроются. Об этом сообщила министр юстиции Елена Высоцкая. Ее видеокомментарий опубликован на странице Министерства юстиции в Facebook.
- Ковельская воспитательная колония,
- Черкасская исправительная колония №62,
- Дергачевская исправительная колония № 109,
- Желтоводская исправительная колония №26,
- Игренский исправительный центр №133,
- Черноморская исправительная колония №74,
- Ширяевский исправительный центр №111,
- Устиновский исправительный центр №37"
Всех заключенных планируют переместить в другие учреждения исполнения наказаний, которые имеют лучшие условия содержания. Персонал, который работал в вышеуказанных учреждениях, уволят. Сотрудникам предложат работу в ближайших или межрегиональных учреждениях Минюста.
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