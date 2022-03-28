В Украине доступна автоматическая оценка имущества - ФГИУ

Пресс-служба Фонда государственного имущества ввела единую базу, позволяющую быстро и качественного сделать оценку имущества. Особенностью системы является возможность не только получить точную оценочную стоимость, но и сформировать электронную справку.

Для определения оценочной стоимости объекта недвижимости Единой базой данных отчетов об оценке формируется электронная справка, которая остается действующей в течение 30 календарных дней.