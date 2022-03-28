В Украине доступна автоматическая оценка имущества - ФГИУ
21:30 29 июня Киев, Украина
Пресс-служба Фонда государственного имущества ввела единую базу, позволяющую быстро и качественного сделать оценку имущества. Особенностью системы является возможность не только получить точную оценочную стоимость, но и сформировать электронную справку.
Для определения оценочной стоимости объекта недвижимости Единой базой данных отчетов об оценке формируется электронная справка, которая остается действующей в течение 30 календарных дней.
"Если лицо не соглашается с результатами автоматического определения оценочной стоимости объекта недвижимости, оно имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщика) с целью определения рыночной стоимости такого объекта. Субъектом оценочной деятельности (оценщиком) составляется отчет об оценке имущества, который регистрируется в Единой базе. Зарегистрированный отчет об оценке имущества действует в течение 6 месяцев", – говорится в сообщении.
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