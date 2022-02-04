В Украине дорожают сигареты и спиртное - Госстат

Государственная служба статистики отметила, что в Украине растет цена на отечественную продукцию в сфере алкоголя и табака. Так, за последний год (с апреля 2020 года) среднестатистические сигареты подорожали на 20%. Эксперты отмечают, что это не предел.

Стоимость украинского пива с апреля 2020 по апрель-2021 выросла в среднем на 5,2% (до 18,35 гривен за 0,5 л). Водка показала рост на 1,2% (до 93,33 гривен за 0,5 л), а столовые вина - на 0,8% (до 67,74 гривен за 0,75 л).

Сигареты с фильтром в апреле-2021 в среднем продавали по 46,22 гривен за пачку (20 единиц), что на 20,1% дороже. Данные сравнили с показателями прошлого года. Табачные изделия без фильтра - по 41,58 гривен за пачку (дороже на 19,3%).

В правительстве заявили, что был разработан проект по росту минимальных цен на водку, коньяк и другие крепкие напитки. Стоимость на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки пока не растет. Кабмин инициировал значительное подорожание табака и алкоголя в 2021 году. Также известно, что стоимость сигарет будет постоянно расти.