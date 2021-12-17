В Украине дорожают лекарства: кому и какие препараты должны выдавать бесплатно

12:34 28 Март Киев, Украина

Пандемия коронавируса вызвала в Украине не контролируемый рост продаж медпрепаратов. Повышенный спрос явился одним из факторов, повлекшим рост цен на лекарства и средства гигиены. По информации Госстата, за прошлый год рост цен на лекарственные препараты в Украине превысил уровень инфляции. Причем больше всего подорожали самые востребованные препараты. Поскольку лечение не всем по карману, украинцам нужно знать, кому и какие таблетки должны выдаваться бесплатно.

В Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) нам напомнили, что в стране уже несколько лет действует программа "Доступные лекарства"- для льготного обеспечения лекарствами гипертоников, астматиков и больных диабетом 2-го типа (лечение таблетками, а не уколами инсулина).

По данным АПАУ, на сегодняшний день в Украине работает 9307 аптек, участвующих в программе реимбурсации. То есть аптека по рецепту врача бесплатно либо со скидкой обеспечивает больного лекарствами, а государство потом компенсирует их стоимость.

Так можно получить 254 наименования лекарств. В том числе 195 наименований – от гипертонии, 44 – от диабета и 14 – от бронхиальной астмы. Перечень аптек есть на сайте Национальной службы здоровья Украины. По их данным, в прошлом году программой воспользовались 1,6 млн человек, в том числе около 1,5 млн пенсионеров и инвалидов. Бесплатные рецепты может выписать семейный врач.

Также сообщалось, что в рамках медреформы можно бесплатно лечить сердечно-сосудистые заболевания.