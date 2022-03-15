В Украине дорожают крупы - Госстат

Государственная служба статистики рассказала о подорожании круп в Украине. Согласно данным ведомства, в мае 2021 года все крупы кроме пшена повысились в цене. Лишь пшено снизилось в стоимости на 16%. Данные сравнивались за аналогичный период 2020 года.

Как стало известно, в этом месяце в годовом измерении больше всего поднялась цена на ячневую кашу (+33,1) — до 15,41 грн за кг. Заметно подорожала манная крупа (+13,6%) — до 17,29 грн за кг. Также рис за год подорожал на 13,6% — до 27,01 грн за кг. Кроме того, в мае килограмм гречки в среднем продавали за 41,44 грн, что на 12,8% превышает стоимость данной крупы в аналогичном месяце 2020 года.

В отчетном месяце также поднялись цены на макаронные изделия из мягких сортов пшеницы. Данный продукт за отчетный период подорожал на 21,7% (до 23,11 грн за кг). Кроме всего прочего, среди бакалейных товаров подорожала мука пшеничная - на 22,4% (до 14,38 грн за кг). Также заметно поднялась средняя стоимость сахара - на 70,1% (до 25,75 грн за кг).

За полгода среди основных продуктов питания подешевели только яйца, а больше всего подорожали овощи и подсолнечное масло.