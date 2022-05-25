В Украине дорожают фрукты

Аналитики отметили, что в Украине к праздникам поднялись в цене фрукты и цитрусовые, в частности. Мандарины и апельсины – неизменные символы новогоднего периода, поэтому несмотря на увеличение цены, согласно опросу, украинцы не планируют отказываться от витаминов.



Так, украинские импортеры повысили цены на мандарины на 10%. Настолько стоимость цитрусовых повысилась всего за одну неделю. Таким образом, сегодняшняя цена этих мандаринов варьируется от 26 до 48 гривен за 1 кг. Что касается апельсинов, то их цена сейчас от 33 до 55 гривен за 1 кг. На них цена была повышена на целых 22%.

Основным поставщиком цитрусовых является Турция, Грузия и Египет. Операторы рынка отмечают, что накануне новогодних праздников оптовые компании и розничные сети особенно заинтересованы в покупке апельсинов и мандаринов. И именно в это время цены на эту продукцию увеличились. Аналитики отмечают, что это вплотную связано с годовым изменениям курса доллара.

В прошлом году, перед новогодними праздниками стоимость мандаринов составляла на 16% меньше, чем сегодня. Цена на апельсины была ниже на 30%, чем в этом году. А в 2018 году цены на апельсины и мандарины наоборот упали ближе к Новому году.