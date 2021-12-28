В Украине дорожает жилье в новостройках

07:26 28 Декабрь Киев, Украина

За последний год цены на жилье в Украине активно растут. И если в небольших городах недвижимость дорожает постепенно и умеренно, то в крупных, таких как Киев, Харьков и других мегаполисах, стоимость жилья за 11 месяцев выросла более чем на четверть.



За обычную двухкомнатную квартиру сейчас берут в среднем 2,5 миллиона гривен, причем такая жилая площадь не отличается повышенным комфортом.



Всего за год цены на квартиры в Украине, как в новостройках, так и на вторичном рынке, выросли на 26%.



Дешевле миллиона новостройку сейчас уже не найти даже за чертой города. Такая здесь будет стоить в среднем 1 017 640 гривен, а, к примеру, в самом Киеве стоимость за 42,1 квадратных метра уже достигнет 1 794 800 гривен.



Новая двухкомнатная квартира (64,7 кв.м) в Киеве обойдется покупателю в 2 504 276 гривен, а в пригороде (57,4 кв.м) порядка 1 470 000 гривен.



За трехкомнатное жилье придется заплатить в среднем 3 477 880 гривен за 86,6 кв.м, а за городом квартира площадью в 68,3 кв.м стоит не менее 2 миллионов гривен.