В Украине дорожает газ - эксперты прогнозируют подорожание продукции

По состоянию на 20 декабря 2021 года установлен новый рекорд по стоимости газа на Украинской энергетической бирже. Ценники подскочили до 55 гривен за один куб, или до 55 тысяч гривен за 1000 кубов газа.
Однако на бирже продавцы природного газа установили стартовую цену в 48,9 тысяч гривен до около 60 тысяч гривен за 1 тысячу кубов топлива.
Чтобы продемонстрировать резкий рост стоимости газа, следует сравнить с предыдущими показателями. Так, по состоянию на 16 декабря его стоимость не превышала 47 тысяч гривен, 15 декабря он продавался в среднем по 42,5 тысячи гривен. При этом средняя цена газа остается ранее установленной и пока не меняется, — 36 тысяч 282 гривны за 1000 кубов.
Что же касается прогнозов на январь, то цена его достигнет 48 тысяч 872 гривен, не включая доставку, но с учетом НДС. Другими словами, учитывая среднюю стоимость, зафиксированную в декабре, она вырастет в январе практически на треть.
Согласно закону, на сегодня цены на газ устанавливаются по импортному паритету: цена спотового рынка, к которой плюсуется стоимость доставки и налоги.
Следует ожидать подорожания разной продукции на потребительском рынке, поскольку бизнесы вынуждены покупать газ по рыночной цене, что в скором времени приведет либо к банкротству производителей, либо к существенному повышению цен.
Однако на бирже продавцы природного газа установили стартовую цену в 48,9 тысяч гривен до около 60 тысяч гривен за 1 тысячу кубов топлива.
Чтобы продемонстрировать резкий рост стоимости газа, следует сравнить с предыдущими показателями. Так, по состоянию на 16 декабря его стоимость не превышала 47 тысяч гривен, 15 декабря он продавался в среднем по 42,5 тысячи гривен. При этом средняя цена газа остается ранее установленной и пока не меняется, — 36 тысяч 282 гривны за 1000 кубов.
Что же касается прогнозов на январь, то цена его достигнет 48 тысяч 872 гривен, не включая доставку, но с учетом НДС. Другими словами, учитывая среднюю стоимость, зафиксированную в декабре, она вырастет в январе практически на треть.
Согласно закону, на сегодня цены на газ устанавливаются по импортному паритету: цена спотового рынка, к которой плюсуется стоимость доставки и налоги.
Следует ожидать подорожания разной продукции на потребительском рынке, поскольку бизнесы вынуждены покупать газ по рыночной цене, что в скором времени приведет либо к банкротству производителей, либо к существенному повышению цен.
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