В Украине доработают закон об упрощенных процедурах госзакупок

21:07 18 Ноябрь Киев, Украина





В экспертной среде и украинском политикуме этот документ вызвал шквал критики. Аргумент – законопроект может спровоцировать злоупотребление на публичных закупках. В тени может оказаться до 40 млрд грн в год, подсчитали эксперты.



В парламенте обещают доработать порядок проведения упрощенных закупок, но отказываться от такого инструмента не будут. Потому что фактически это более простая версия открытых тендеров. Она быстрее торгов. Упрощенные закупки имеют более короткие сроки, требуют подготовки значительно меньшего количества документов и могут состояться с одним участником. Народные депутаты отправили на пересмотр законопроект, которым фактически предлагается отменить обязанность проводить упрощенные закупки в системе «Прозорро» от 50 тысяч гривен, сообщают СМИ.В экспертной среде и украинском политикуме этот документ вызвал шквал критики. Аргумент – законопроект может спровоцировать злоупотребление на публичных закупках. В тени может оказаться до 40 млрд грн в год, подсчитали эксперты.В парламенте обещают доработать порядок проведения упрощенных закупок, но отказываться от такого инструмента не будут. Потому что фактически это более простая версия открытых тендеров. Она быстрее торгов. Упрощенные закупки имеют более короткие сроки, требуют подготовки значительно меньшего количества документов и могут состояться с одним участником.

В то же время, они предусматривают прозрачный отбор поставщиков, что позволяет государству экономить средства. Следовательно, такой механизм позволит устранить препятствия для территориальных общин. Они смогут более оперативно реагировать на обеспечение насущных услуг. В частности, в сфере образования и здравоохранения.



Между тем в госпредприятии «Прозорро» заявляют: для органов местного самоуправления и всех остальных заказчиков уже сейчас существует более быстрая альтернатива упрощенным закупкам – электронный каталог Prozorro Market. Это онлайн магазин, где небольшие партии необходимых товаров можно приобрести в несколько кликов у уже квалифицированных поставщиков. Уже сейчас в нем можно покупать такие критические товары, как топливо, пищевые продукты, электроэнергию.

В то же время, говорят представители госпредприятия «Прозорро», предлагаемый для принятия законопроект – это прямой путь к коррупционным сделкам. И содержит нормы, позволяющие вообще обойти открытые закупки, даже по упрощенной процедуре. А значит – вместо конкурентного отбора поставщиков снова будут заключаться сделки с «нужными» компаниями и по завышенным ценам. Этот законопроект также не поддержали Минэкономики, Минфин и НАПК. В то же время, в парламентском комитете экономического развития рекомендовали народным избранникам принять его за основу.