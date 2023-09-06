В Украине цены на гречку вернулись до довоенного уровня: 44,4 грн за кг

18:36 11 августа Киев, Украина

Цены на гречку в Украине снизились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вернувшись на уровень, сопоставимый с ценами до войны – теперь 44,4 гривны за килограмм.



Информация об этом поступила от agronews.ua, ссылаясь на официальные данные Украинского аграрного бизнес-клуба.



Ситуация объясняется избытком предложения на рынке по сравнению с недостаточным спросом, что делает гречку менее привлекательной с экономической точки зрения.



Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что в 2022 году площадь посевов гречихи увеличилась на 30% по сравнению с предыдущим годом. В этом сезоне площадь, посвященная урожаю, составляет 120,7 тысяч гектаров, что практически совпадает с площадью уборки зерна гречки в прошлом году, которая была 121 тысячей гектаров.



Что касается внутреннего потребления, оценки свидетельствуют о необходимости 125-130 тысяч тонн гречки в год.



В текущем сезоне учитывая остатки предыдущего периода, наш общий ресурс составит 165 тысяч тонн. Этого запаса вполне достаточно как для удовлетворения внутреннего спроса, так и для формирования экспортного потенциала, который может превысить 20 тысяч тонн.