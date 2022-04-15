В Украине арестованное имущество будут продавать по новой процедуре

17:11 16 июля Киев, Украина

Рада приняла законопроект, согласно которому в Украине меняются правила продажи арестованного имущества, в частности, введен запрет на продажу транспорта и недвижимости по фиксированной цене.

Это следует из законопроекта 3360-1 о внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве, который 295 голосами приняли во втором чтении депутаты Верховной Рады, большинство из которых "Слуги народа". Автор документа – народный депутат Игорь Фирс.

"Запуск работы электронных аукционов по реализации арестованного имущества должен был стать эффективным способом выполнения решений суда, погашения проблемной задолженности должника, приведение таких торгов до мирового уровня и открытости. Однако предложенные процедуры не всегда позволяют сделать реализацию такого имущества действительно прозрачной, а цену торгов – приближенной к рыночной", – говорится в пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте Рады.

Что изменили: