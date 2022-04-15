В Украине арестованное имущество будут продавать по новой процедуре

Рада приняла законопроект, согласно которому в Украине меняются правила продажи арестованного имущества, в частности, введен запрет на продажу транспорта и недвижимости по фиксированной цене.
Это следует из законопроекта 3360-1 о внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве, который 295 голосами приняли во втором чтении депутаты Верховной Рады, большинство из которых "Слуги народа". Автор документа – народный депутат Игорь Фирс.
Что изменили:
- запретили продавать по фиксированной цене транспорт и недвижимость;
- процедуру проведение торгов будет Кабмин по представлению органа исполнительной власти;
- из закона исключают противоречия с законом "Об ипотеке";
- будут применять нотариальную процедуру, чтобы проверять факты.
- реализации предмета ипотеки в процедуре принудительного обращения взыскания.
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