В Украине акциз на пиво будет привязан не к литражу, а к его крепости

06:33 04 Июнь Киев, Украина

Поскольку сейчас в Украине производится и реализуется большое разнообразие видов пива, было бы логично формировать налоги на него в зависимости не от количества, а от затратности производства и крепости. В Украине могут измениться подходы к определению единицы измерения ставки акцизного налога на пиво. Об этом говорится в законопроекте Кабмина №5600, который накануне был зарегистрирован в Верховной Раде.

Указано, что Украина обязана привести нормы собственного законодательства в соответствие с европейской директивой от 19 октября 1992 года по гармонизации структур акцизных сборов на спирт и алкогольные напитки.

"Статьей 3 указанной директивы установлено, что акцизный налог, взимаемый с пива, устанавливается в зависимости от фактической крепости готовой продукции. При этом в Украине ставка акциза на пиво определена за 1 л готовой продукции", – пояснили в правительстве.

В законопроекте предлагают действующую ставку акциза за 1 л пива заменить ставку за 1 л 100-процентного спирта, исходя из средневзвешенной крепости пива за 2019-2020 годы 4,88% объемных единиц и индекса потребительских цен 2020 года 5%.

В частности, документ предлагает облагать акцизным налогом спирт, содержащийся в пиве из солода, по ставке 59,82 грн за 1 л 100%-ного спирта, для напитка с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн/л, а 8% спирта – 4,79 грн/л.

Сейчас же пиво облагается акцизным налогом по 2,78 грн за 1 л напитка любой крепости.

Ранее Кабмин утвердил отчисления в местные бюджеты части акциза с топлива – 13,44%. Это решение даст местным властям деньги на дороги, учреждения образования и медицины.