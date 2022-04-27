В Украине 840 объектов подлежат малой приватизации
16:30 27 ноября Киев, Украина
Программа малой приватизации в Украине включает в себя свыше 800 объектов. Все данные размещены в большом «интернет-магазине» privatization.gov.ua, где каждый желающий может найти информацию о том или ином объекте.
Такие данные привел председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко на конференции «Как стимулировать инвестиции в экономике и повысить эффективность управления государственными ресурсами», передает пресс-служба Фонда. Во время выступления Председатель Фонда госимущества рассказал о достижениях в сфере приватизации по прозрачным правилам и поделился планами на будущее.
«Государственные предприятия - это огромный инвестиционный потенциал Украины. Он может принести не только инвестиции в виде поступлений от приватизации, или в развитие приватизированного предприятия. Развитие нестратегической государственной собственности в частных руках может обеспечить и толчок к общему экономическому росту, и целую новую корпоративную культуру, в центре которой - эффективное управление активами», - заявил Дмитрий Сенниченко.
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