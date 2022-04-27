В Украине 840 объектов подлежат малой приватизации

Программа малой приватизации в Украине включает в себя свыше 800 объектов. Все данные размещены в большом «интернет-магазине» privatization.gov.ua, где каждый желающий может найти информацию о том или ином объекте.

Такие данные привел председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко на конференции «Как стимулировать инвестиции в экономике и повысить эффективность управления государственными ресурсами», передает пресс-служба Фонда. Во время выступления Председатель Фонда госимущества рассказал о достижениях в сфере приватизации по прозрачным правилам и поделился планами на будущее.