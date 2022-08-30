В Тернополе установили первую в Украине солнечную батарею SmartFlower в форме подсолнуха

08:55 11 августа Киев, Украина





SmartFlower способна производить до 40% больше энергии, чем традиционные стационарные солнечные панели. Номинальная мощность солнечной системы составляет 2,5 кВт, за год можно получить от 4000 до 6200 киловатт энергии в зависимости от погоды и климата. «Умный цветок» уже стал популярным в странах Европы и США. В Тернополе установили первую в Украине солнечную батарею SmartFlower в виде цветка подсолнуха, сообщает Тернопольский городской совет.SmartFlower способна производить до 40% больше энергии, чем традиционные стационарные солнечные панели. Номинальная мощность солнечной системы составляет 2,5 кВт, за год можно получить от 4000 до 6200 киловатт энергии в зависимости от погоды и климата. «Умный цветок» уже стал популярным в странах Европы и США.

Каждый день после заката «лепестки» солнечной батареи автоматически складываются и очищаются.