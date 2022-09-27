В супермаркетах за рубежом будут продавать украинские товары

07:41 27 сентября Киев, Украина

В зарубежных сетях супермаркетов появятся полки с украинскими продуктами для продвижения отечественных производителей на международном рынке.

Это инициатива Ucare, совместно созданная украинскими предпринимателями и международным проектом Food Tech Shelf.

Производители-участники программы должны производить товары на территории Украины, иметь достаточные мощности для производства и сертификаты соответствия нормам ЕС и США, а также готовы к подготовке документов на экспорт продукции.

Участие могут принять только те украинские бизнесы, которые не продают товары в зарубежные сети, в которые подают заявку.

В настоящее время продукты от украинских производителей можно найти в сетях: Kroger, Costco, Publix, Spar, Aldi, Lidl, Walmart, Carrefour, Auchan, Tesco, Eleven.