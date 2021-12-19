В столице продолжаются карантинные рейды: полиция отчиталась о результатах

В целях обеспечения карантинных мероприятий ежедневно привлекаются правоохранители, работники муниципального караула, Укртрансбезопасности, Госпродпотребслужбы, а также представители районных государственных администраций. В случаях, когда нарушители не реагируют на замечания в соответствии с требованиями действующего законодательства полицейские составляют административные протоколы. По данным пресс-службы полиции Киева.
По состоянию на 29 ноября столичные полицейские обнаружили более 5 тысяч административных правонарушений, проведено более 14 тысяч проверок соблюдения пассажирами и перевозчиками карантинных мероприятий в транспорте, где на месте было составлено 139 протоколов.
Также сообщается, что сотрудники нац. полиции провели около 10 тысяч проверок в общепитах, ТЦ и при выявлении ряда правонарушений составили 169 административных протоколов и вынесли 2,5 тыс. постановлений о нарушении правил карантина людей.
За нарушение карантинных требований согласно ч. 1 ст. 44-3 КУоАП предусмотрено наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч.
По состоянию на 29 ноября столичные полицейские обнаружили более 5 тысяч административных правонарушений, проведено более 14 тысяч проверок соблюдения пассажирами и перевозчиками карантинных мероприятий в транспорте, где на месте было составлено 139 протоколов.
Также сообщается, что сотрудники нац. полиции провели около 10 тысяч проверок в общепитах, ТЦ и при выявлении ряда правонарушений составили 169 административных протоколов и вынесли 2,5 тыс. постановлений о нарушении правил карантина людей.
За нарушение карантинных требований согласно ч. 1 ст. 44-3 КУоАП предусмотрено наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч.
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