В США продолжится рецессия и ослабление доллара

Из-за пандемии экономика многих стран сильно пострадала и даже рухнула. Эксперты прогнозируют продолжение рецессии, несмотря на все предпринимаемые меры. Так, ВВП Соединенных Штатов за 2020 год рухнуло аж на 32%.

На протяжении десятилетий большинство рецессий в США были "двойными" - после краткого периода подъема американская экономика возвращается к падению.

Финансовые рынки в этот раз ожидают непрерывного роста экономических показателей, но существует ряд убедительных аргументов того, что после первого опустошительного шока от пандемии Америку ожидает вторая волна рецессии, говорит преподаватель Йельского университета и бывший председатель Morgan Stanley Asia Стивен Роач.

Согласно общему правилу, пишет эксперт на портале Project Syndicat, чем сильнее рецессия, тем больше ущерб, тем дольше восстановление и тем выше вероятность повторного спада. Таким же образом восстановление происходило и после мирового финансового кризиса 2008 года.

Роач указывают на уязвимость, которая образовалась из-за спада американского ВВП на 32 процента (в годовом исчислении), что является сильнейшим спадом в истории за квартал. Спад в первом полугодии перечеркнул весь экономический рост США с 2015 года. Иными словами, ВВП откатился на уровень более чем пятилетней давности.

"Резкий отскок в текущем квартале является результатом простой арифметики, и он фактически гарантирован благодаря частичному открытию закрытых ранее предприятий. Однако продолжится ли он, или же произойдет рецидив болезни?", - пишет автор.

Позитивное настроение финансовых рынков эксперт объясняет беспрецедентной политикой монетарного смягчения.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США скорректировала свои долгосрочные цели, с тем чтобы иметь возможность сохранять низкие ставки и проводить мягкую монетарную политику даже в условиях, когда инфляция превысит целевой ориентир в два процента.

Это изменение тактики ФРС означает переход к таргетированию на основе усредненного показателя. Глава регулятора Джером Пауэлл связал изменения с необходимостью адаптировать политику ФРС под новую экономическую реальность и под хронически низкие ставки.

Однако пандемия коронавируса все еще держит Америку сильной хваткой. В июле занятость восстановила только 42 процента потерь, наблюдавшихся в феврале и марте, а уровень безработицы по-прежнему в три раза выше допандемических 3,5 процента. Промышленное производство в июле на восемь процентов отставало от февральских показателей.

Восстановление потребления также выглядит сумрачным, поскольку такие ключевые компоненты сферы, как рестораны, туризм и другие виды отдыха, требуют близкого контакта между людьми, что несет угрозу для здоровья из-за вируса.

Чтобы лучше понять эффект пандемии, стоит вспомнить, что в первом квартале 2020 года, то есть пандемии, на долю транспорта, развлечений, ресторанного и гостиничного бизнеса (а это наиболее чувствительные к COVID-19 сегменты потребительского спроса) приходился 21 процент всех расходов домохозяйств на услуги.

А во втором квартале совокупные расходы на эти категории услуг снизились в реальном (с учетом инфляции) выражении на 86 процентов (в пересчете на год). Данные за июнь подчеркивают сохраняющиеся проблемы в этих сферах, отмечает Роач.

Совокупные расходы домохозяйств на услуги (крупнейший компонент в общем потреблении) восстановили только 43 процента потерь, вызванных карантином.

"Америка едва ли уникальна в этом смысле. Аналогичные результаты наблюдаются и в других странах - даже в Китае, чья командно-административная система намного эффективней управляет и контролирует сторону предложения, чем влияет на нормы поведения", - пишет эксперт.

Еще одна проблема американской экономики - доллар рискует потерять свой статус. По данным агентства Reuters, в первой декаде августа индекс DXY опускался до отметки 92,52 пункта, минимального значения с мая 2018 года.

"Начали проявляться реальные опасения относительно долговечности доллара США как мировой резервной валюты", - написал в своем обзоре Goldman Sachs.

Рекордный рост котировок золота отражает растущее беспокойство относительно перспектив мировой экономики.

"Золото - это валюта последней инстанции, особенно в условиях, когда правительства обесценивают свои фиатные валюты и подталкивают реальные процентные ставки к небывалым минимумам", - отмечает Goldman Sachs.

Влияет на предпочтение инвесторов и приближение выборов президента США. В предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа опережает демократ Джо Байден, который рассматривается рынком как негативный сценарий.

В таких условиях международные инвесторы с большим интересом смотрят на валюты других развитых стран, и в первую очередь европейские. По данным Reuters, за три месяца курсы евро и фунта стерлингов выросли к доллару соответственно на 10 процента и 8,2 процента.

Вместе с тем доллар чувствует себя уверенно по отношению к валютам развивающихся стран.