В США продолжится рецессия и ослабление доллара

Из-за пандемии экономика многих стран сильно пострадала и даже рухнула. Эксперты прогнозируют продолжение рецессии, несмотря на все предпринимаемые меры. Так, ВВП Соединенных Штатов за 2020 год рухнуло аж на 32%.
На протяжении десятилетий большинство рецессий в США были "двойными" - после краткого периода подъема американская экономика возвращается к падению.
Финансовые рынки в этот раз ожидают непрерывного роста экономических показателей, но существует ряд убедительных аргументов того, что после первого опустошительного шока от пандемии Америку ожидает вторая волна рецессии, говорит преподаватель Йельского университета и бывший председатель Morgan Stanley Asia Стивен Роач.
Согласно общему правилу, пишет эксперт на портале Project Syndicat, чем сильнее рецессия, тем больше ущерб, тем дольше восстановление и тем выше вероятность повторного спада. Таким же образом восстановление происходило и после мирового финансового кризиса 2008 года.
Роач указывают на уязвимость, которая образовалась из-за спада американского ВВП на 32 процента (в годовом исчислении), что является сильнейшим спадом в истории за квартал. Спад в первом полугодии перечеркнул весь экономический рост США с 2015 года. Иными словами, ВВП откатился на уровень более чем пятилетней давности.
Позитивное настроение финансовых рынков эксперт объясняет беспрецедентной политикой монетарного смягчения.
На прошлой неделе Федеральная резервная система США скорректировала свои долгосрочные цели, с тем чтобы иметь возможность сохранять низкие ставки и проводить мягкую монетарную политику даже в условиях, когда инфляция превысит целевой ориентир в два процента.
Это изменение тактики ФРС означает переход к таргетированию на основе усредненного показателя. Глава регулятора Джером Пауэлл связал изменения с необходимостью адаптировать политику ФРС под новую экономическую реальность и под хронически низкие ставки.
Однако пандемия коронавируса все еще держит Америку сильной хваткой. В июле занятость восстановила только 42 процента потерь, наблюдавшихся в феврале и марте, а уровень безработицы по-прежнему в три раза выше допандемических 3,5 процента. Промышленное производство в июле на восемь процентов отставало от февральских показателей.
Восстановление потребления также выглядит сумрачным, поскольку такие ключевые компоненты сферы, как рестораны, туризм и другие виды отдыха, требуют близкого контакта между людьми, что несет угрозу для здоровья из-за вируса.
Чтобы лучше понять эффект пандемии, стоит вспомнить, что в первом квартале 2020 года, то есть пандемии, на долю транспорта, развлечений, ресторанного и гостиничного бизнеса (а это наиболее чувствительные к COVID-19 сегменты потребительского спроса) приходился 21 процент всех расходов домохозяйств на услуги.
А во втором квартале совокупные расходы на эти категории услуг снизились в реальном (с учетом инфляции) выражении на 86 процентов (в пересчете на год). Данные за июнь подчеркивают сохраняющиеся проблемы в этих сферах, отмечает Роач.
Совокупные расходы домохозяйств на услуги (крупнейший компонент в общем потреблении) восстановили только 43 процента потерь, вызванных карантином.
Еще одна проблема американской экономики - доллар рискует потерять свой статус. По данным агентства Reuters, в первой декаде августа индекс DXY опускался до отметки 92,52 пункта, минимального значения с мая 2018 года.
Рекордный рост котировок золота отражает растущее беспокойство относительно перспектив мировой экономики.
Влияет на предпочтение инвесторов и приближение выборов президента США. В предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа опережает демократ Джо Байден, который рассматривается рынком как негативный сценарий.
В таких условиях международные инвесторы с большим интересом смотрят на валюты других развитых стран, и в первую очередь европейские. По данным Reuters, за три месяца курсы евро и фунта стерлингов выросли к доллару соответственно на 10 процента и 8,2 процента.
Вместе с тем доллар чувствует себя уверенно по отношению к валютам развивающихся стран.
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