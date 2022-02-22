В США могут вырасти цены на энергоресурсы в случае новой агрессии РФ против Украины

18:32 21 Февраль Киев, Украина





В частности, могут вырасти Санкции, которые США и союзники по НАТО планируют ввести против России в случае дальнейшего нападения на Украину, могут отразиться и на американцах, заявила вице-президент США Камала Гаррис.В частности, могут вырасти цены на энергоресурсы и ускориться инфляция, ведь Россия является значительным поставщиком газа и нефти, пояснила Гаррис после встречи в НАТО. Она однако отметила, что решительная позиция США и союзников по введению санкций против России в случае дальнейшей агрессии оправдана, ведь "речь идет о возможной войне в Европе".

"Мы и каждая страна в Европе понимаем, как будет выглядеть война в Европе и что она будет означать для граждан этих стран. Когда Америка защищает свои принципы и то, что нам дорого, это требует от нас действий, которые могут привести к определенным потерям, - заявила Гаррис. - В этой ситуации речь может идти об энергетике, например. Однако, мы делаем конкретные и соответствующие шаги, на мой взгляд, чтобы уменьшить расходы, если такое произойдет".

Отвечая на вопрос о предостережениях Италии о возможном влиянии санкций на энергетику Европы, Гаррис отметила, что у каждой страны Альянса есть свои приоритеты и беспокойства, но подчеркнула, что речь идет о "сдерживании России от вторжения в суверенную страну". В пятницу заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что санкции не должны включать энергетику, прокомментировал советник по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.



Сингх указал, что меры США не будут уменьшать и не ограничивать способность России поставлять энергоресурсы по сети. Однако, добавил Сингх, для России будет глупо использовать энергетику в качестве оружия, ведь это ускорит диверсификацию энергопоставок в мире, а две трети российского экспорта и половина поступлений в бюджет РФ получают от нефтегазового сектора.



США принимают меры, чтобы защититься от ухудшения ситуации на энергорынке, добавил чиновник.

"Что касается газа, мы работаем с Европой, чтобы увеличить поставки газа в Европу из Северной Африки, Ближнего Востока, других частей Европы, из США и Азии, - заявил Сингх. - И мы в целом успешно компенсируем любую нехватку, которая может возникнуть в в результате остановки поставок газа через Украину".

Несмотря на сообщение о значительном накоплении Россией сил на границе с Украиной, а также внутри Украины, Кремль исключает планы проведения нового вторжения.