В США могут вырасти цены на энергоресурсы в случае новой агрессии РФ против Украины

Санкции, которые США и союзники по НАТО планируют ввести против России в случае дальнейшего нападения на Украину, могут отразиться и на американцах, заявила вице-президент США Камала Гаррис.
В частности, могут вырасти цены на энергоресурсы и ускориться инфляция, ведь Россия является значительным поставщиком газа и нефти, пояснила Гаррис после встречи в НАТО. Она однако отметила, что решительная позиция США и союзников по введению санкций против России в случае дальнейшей агрессии оправдана, ведь "речь идет о возможной войне в Европе".
В частности, могут вырасти цены на энергоресурсы и ускориться инфляция, ведь Россия является значительным поставщиком газа и нефти, пояснила Гаррис после встречи в НАТО. Она однако отметила, что решительная позиция США и союзников по введению санкций против России в случае дальнейшей агрессии оправдана, ведь "речь идет о возможной войне в Европе".
Отвечая на вопрос о предостережениях Италии о возможном влиянии санкций на энергетику Европы, Гаррис отметила, что у каждой страны Альянса есть свои приоритеты и беспокойства, но подчеркнула, что речь идет о "сдерживании России от вторжения в суверенную страну". В пятницу заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что санкции не должны включать энергетику, прокомментировал советник по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.
Сингх указал, что меры США не будут уменьшать и не ограничивать способность России поставлять энергоресурсы по сети. Однако, добавил Сингх, для России будет глупо использовать энергетику в качестве оружия, ведь это ускорит диверсификацию энергопоставок в мире, а две трети российского экспорта и половина поступлений в бюджет РФ получают от нефтегазового сектора.
США принимают меры, чтобы защититься от ухудшения ситуации на энергорынке, добавил чиновник.
Сингх указал, что меры США не будут уменьшать и не ограничивать способность России поставлять энергоресурсы по сети. Однако, добавил Сингх, для России будет глупо использовать энергетику в качестве оружия, ведь это ускорит диверсификацию энергопоставок в мире, а две трети российского экспорта и половина поступлений в бюджет РФ получают от нефтегазового сектора.
США принимают меры, чтобы защититься от ухудшения ситуации на энергорынке, добавил чиновник.
Несмотря на сообщение о значительном накоплении Россией сил на границе с Украиной, а также внутри Украины, Кремль исключает планы проведения нового вторжения.
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