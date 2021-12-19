В США зафиксирован рекордный скачок цен

На 9,5% выросли оптовые цены в Соединенных Штатах в ноябре – и это исторический рекорд.
Как подсчитали в американском Министерстве труда, в месячном выражении повышение индекса цен производителей ускорилось до восьми десятых процента – после 0,6% в октябре.
И это, добавляют эксперты, новый годовой показатель оптовой инфляции. Предыдущий – 8,6% – фиксировали в сентябре и октябре. Статистика оптовых цен ведется с 2010 года.
Показатель базовой инфляции, не учитывающий колебания стоимости пищевых продуктов и энергоносителей, прибавил в ноябре 0,8%. А в годовом исчислении – 9,5% пунктов.
В прошлую пятницу стало известно, что ноябрьские показатели потребительских цен в США выросли на 6,8% — и это самый большой рост за последние 39 лет.
Больше всего этому способствовало резкое удорожание энергоносителей, продовольствия и других товаров. Все – на фоне ожиданий заседания Федеральной резервной системы, последнего в этом году.
Во время которого руководство, скорее всего, анонсирует сворачивание программы покупки облигаций. Следовательно, подготовит почву для повышения ключевой базовой процентной ставки в середине 2022-го года.
Как подсчитали в американском Министерстве труда, в месячном выражении повышение индекса цен производителей ускорилось до восьми десятых процента – после 0,6% в октябре.
И это, добавляют эксперты, новый годовой показатель оптовой инфляции. Предыдущий – 8,6% – фиксировали в сентябре и октябре. Статистика оптовых цен ведется с 2010 года.
Показатель базовой инфляции, не учитывающий колебания стоимости пищевых продуктов и энергоносителей, прибавил в ноябре 0,8%. А в годовом исчислении – 9,5% пунктов.
В прошлую пятницу стало известно, что ноябрьские показатели потребительских цен в США выросли на 6,8% — и это самый большой рост за последние 39 лет.
Больше всего этому способствовало резкое удорожание энергоносителей, продовольствия и других товаров. Все – на фоне ожиданий заседания Федеральной резервной системы, последнего в этом году.
Во время которого руководство, скорее всего, анонсирует сворачивание программы покупки облигаций. Следовательно, подготовит почву для повышения ключевой базовой процентной ставки в середине 2022-го года.
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