В сложившейся экономической ситуации продовольственные карты - не выход: УСПП

Среди необходимых мер – государственная поддержка занятости и самозанятости, программные подходы к антикризисному кредитованию, модернизации промышленности. Это является основой для решения проблемы низкой платежеспособности населения в стране. По данным Госстата, украинцы тратят более 40% доходов на продукты. Это колоссальная цифра, и причина не столько в дороговизне самих продуктов, а в несформированности базы для экономического роста в Украине.
Кризис платежеспособности углубило резкое удорожание энергоресурсов в производстве (газа в пять раз, электроэнергии на 84%) - зацепило немало отраслей, часть из которых оказалась на грани банкротства. В частности, речь идет о химической отрасли, перерабатывающих предприятиях АПК, пищевой промышленности, тепличном хозяйстве, стекловарах и т.д. По требованию промышленников правительство пообещало поддержку ряду производственных сфер социально значимых товаров - хлеба, молока и т.д. Однако данный перечень очень ограничен.
Кризис платежеспособности углубило резкое удорожание энергоресурсов в производстве (газа в пять раз, электроэнергии на 84%) - зацепило немало отраслей, часть из которых оказалась на грани банкротства. В частности, речь идет о химической отрасли, перерабатывающих предприятиях АПК, пищевой промышленности, тепличном хозяйстве, стекловарах и т.д. По требованию промышленников правительство пообещало поддержку ряду производственных сфер социально значимых товаров - хлеба, молока и т.д. Однако данный перечень очень ограничен.
Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП), Национальный социально-экономический совет настаивают на проведении отдельной рабочей встречи Премьер-министра с представителями всех пострадавших отраслей – химпрома, стеклопроизводителей, сахаров, тепличного хозяйства и т.д. Ведь если не принять меры, половина производств в Украине будут убыточными, цены на продовольственные группы товаров будут продолжать расти. Прежде всего, на хлеб, сахар, муку, растительное масло и т.д.
В таких условиях идея ввода продуктовых карт или "талонов", как их уже успели окрестить в сети, представляется несколько сомнительной. Пока это просто инициатива, но проанализируем ее с учетом общественного резонанса.
Во-первых, такая целевая помощь малоимущим обещается через приложение "Дия". Напомним, речь идет о семьях, не имеющих финансирования на покрытие продуктовой корзины и воротника, вряд ли нужно рассчитывать на наличие у них смартфона.
Во-вторых, такая «акция» должна стать временной антикризисной мерой, а не постоянной политикой государства, имеющего дефицитный бюджет и, снова подчеркнем, кризис в производстве.
В третьих, точных цифр и сроков такой помощи нет, поэтому трудно судить об эффективности данного решения.
Аналоги в других государствах есть, к примеру, "food stamps" (до 2008 года, после – деньги на электронную карточку) в Соединенных Штатах. Однако этот инструмент поддержки малоимущих слоев населения несколько иной, чем в Украине. В большинстве речь идет о безработных, бывших мигрантах, людях с ограниченными возможностями и т.д. Однако это далеко не те 60% населения в Украине, которые, по данным ООН, находятся на грани бедности.
В таких условиях идея ввода продуктовых карт или "талонов", как их уже успели окрестить в сети, представляется несколько сомнительной. Пока это просто инициатива, но проанализируем ее с учетом общественного резонанса.
Во-первых, такая целевая помощь малоимущим обещается через приложение "Дия". Напомним, речь идет о семьях, не имеющих финансирования на покрытие продуктовой корзины и воротника, вряд ли нужно рассчитывать на наличие у них смартфона.
Во-вторых, такая «акция» должна стать временной антикризисной мерой, а не постоянной политикой государства, имеющего дефицитный бюджет и, снова подчеркнем, кризис в производстве.
В третьих, точных цифр и сроков такой помощи нет, поэтому трудно судить об эффективности данного решения.
Аналоги в других государствах есть, к примеру, "food stamps" (до 2008 года, после – деньги на электронную карточку) в Соединенных Штатах. Однако этот инструмент поддержки малоимущих слоев населения несколько иной, чем в Украине. В большинстве речь идет о безработных, бывших мигрантах, людях с ограниченными возможностями и т.д. Однако это далеко не те 60% населения в Украине, которые, по данным ООН, находятся на грани бедности.
Свои предложения промышленники передали правительству и Верховной Раде. Пакет включает промышленную политику, восстановление масштабов кредитования реального сектора экономики, усиление экспорта, энергомодернизацию производств. Углубление социально-экономического кризиса требует немедленных совместных действий.
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