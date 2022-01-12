В сложившейся экономической ситуации продовольственные карты - не выход: УСПП

"Наши проблемы в экономике являются системными, и решать их можно через внедрение налоговых стимулов, модернизацию промышленности, финансирование государственных программ в ключевых отраслях, прозрачный процесс увеличения добычи собственного газа и т.д. Иначе разрыв между ростом цен и тарифов и реальной платежеспособностью людей будет увеличиваться. И делать ставку только на дотационные методы неправильно", - подчеркнули в УСПП.