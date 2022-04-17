В следующем году минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн

14:16 19 июля Киев, Украина





Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко. Минфине анонсировали повышение минимальной зарплаты, уже в 2022 году минималка в Украине вырастет до 7700 грн.Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы рассчитываем, что в следующем году увеличим минимальную зарплату до 7700. Дальше будет рост инфляции на 2%, поэтому достаточно умеренно закладываем рост социальных показателей", – сказал он.

Марченко подчеркнул, что в государственном бюджете за разные годы есть нераспределенные расходы – от 50 до 100 млрд грн, которые могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсионных выплат.

"Это уже будет приоритетом и будет учитываться при формировании госбюджета на 2022-2024 годы. Средства на увеличение этих выплат есть", - добавил министр.

Минимальная зарплата в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года выросла до 6000 грн.



С 1 декабря в Украине минимальная зарплата вырастет до 6500 грн.



Бюджетная декларация предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине с нынешних 6000 гривен до:

с 1 января 2022 года - 6500 гривен;

с 1 октября 2022 года - 6700 гривен;

с 1 января 2023 года - 7176 гривен;

с 1 января 2024 года - 7665 гривен.

Также планируется постепенное увеличение среднемесячной зарплаты с нынешних 15 тысяч гривен до:

в 2022 году - 15 258 гривен;

в 2023 году - 17 159 гривен;

в 2024 году - 19 063 гривен.

Согласно принятой Бюджетной декларации, в 2024 году в переводе на евро минимальная зарплата в Украине будет составлять 230 евро, а средняя – 575 евро.