В сентябре в Украине выросла налоговая нагрузка

Налоговая нагрузка в сентябре текущего года остановилась на отметке 3,2%. Для сравнения, в январе и феврале она была 3,07 и 2,89% соответственно, а в марте, месяце, когда был введен карантин в стране, на уровне 2,67%. Такие данные обнародовала Государственная налоговая служба.

Налоговая нагрузка по сути является среднемесячной эффективностью. В сентябре 2019 года показатель был на уровне 2,68%. Он рассчитывается достаточно просто: это отношение начисленных к уплате сумм НДС к такому показателю, как объем поставок. Если присмотреться к цифрам, то станет понятно: с июля текущего года начался рост — речь идет о динамике объема деклараций.

По словам Алексея Любченко, главы ГНС Украины, объем деклараций по НДС представляет собой мини-модель ВВП страны. Так, с февраля до апреля был заметен спад, но уже в июле-августе восстановился рост.

Стало известно, что налоговая служба ушла в вайбер и мессенджер. Контакт-центр Государственной налоговой службы Украины открыл свои странички в мессенджерах viber и telegram.