В Ровенской области за год отремонтировали почти 235 километров дорог

15:37 21 Декабрь Киев, Украина

В Ровенской области финиширует дорожный сезон-2021. В этом году в области появился 161 километр обновленных автодорог государственного значения, а также 73,5 километра местных.



О предварительных итогах дорожного ремонта рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.



Об этом сообщает сайт учреждения.

«Почти 235 километров дорог в Ровенской области отремонтировали в 2021 году. Мы продолжаем держать отличные темпы. В прошлом году мы сделали 200 километров дорожного полотна. Это было рекордное количество километров – столько же, сколько за последние четыре года. Продолжаем в таком же темпе. Приоритет на следующий год – дороги к социально важным и туристическим объектам», – отметил Виталий Коваль.

Глава области также добавил, что на ремонт дорог местного значения из государственного бюджета поступило более 422 миллионов гривен.



Напомним, в Ровенской области на 98% готова первая очередь Северной объездной вокруг областного центра. Это масштабный проект для Ровно, которого город ждал более 30 лет.