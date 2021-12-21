В Ровенской области за год отремонтировали почти 235 километров дорог

В Ровенской области финиширует дорожный сезон-2021. В этом году в области появился 161 километр обновленных автодорог государственного значения, а также 73,5 километра местных.
О предварительных итогах дорожного ремонта рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Об этом сообщает сайт учреждения.
О предварительных итогах дорожного ремонта рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Об этом сообщает сайт учреждения.
Глава области также добавил, что на ремонт дорог местного значения из государственного бюджета поступило более 422 миллионов гривен.
Напомним, в Ровенской области на 98% готова первая очередь Северной объездной вокруг областного центра. Это масштабный проект для Ровно, которого город ждал более 30 лет.
Напомним, в Ровенской области на 98% готова первая очередь Северной объездной вокруг областного центра. Это масштабный проект для Ровно, которого город ждал более 30 лет.
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