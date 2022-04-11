В россии зафиксировано обвальное падение сырьевых доходов

17:08 11 апреля Киев, Украина

По итогам марта поступления в РФ валютной выручки от продажи углеводородов снизились почти в 2 раза. В целом ориентированные на экспорт отрасли зафиксировали снижение выручки на 12%, но в секторе добычи нефти и газа спад оказался выше в 4,5 раза.

Об этом говорит статистика по входящим платежам в системе ЦБ РФ.



Спад, начавшись в феврале (-29,2%), к марту достиг 47,8% и стал рекордным с весны 2020 года. Тогда сжатие нефтегазовых доходов объяснялось падением цен на нефть и пандемией, теперь же по ключевой отрасли российской экономики Спад, начавшись в феврале (-29,2%), к марту достиг 47,8% и стал рекордным с весны 2020 года. Тогда сжатие нефтегазовых доходов объяснялось падением цен на нефть и пандемией, теперь же по ключевой отрасли российской экономики ударили санкции европейских стран в ответ на агрессию России против Украины.



Хотя ЕС формально не вводил нефтяного эмбарго в отношении РФ, ключевые энергоконцерны, включая Shell, Eni и TotalEnergies, начали отказываться от сорта Urals, который стал токсичным в глазах НПЗ и танкерных перевозчиков, опасающихся попасть под санкции.



В результате к концу марта экспорт российской нефти упал на 26% (по оценке Bloomberg), несмотря на скидки, которые достигали 30-35 долларов за баррель.



Не нашедшие спроса баррели остались в российких хранилищах, и к концу марта их стало столько, что «Транснефть» ввела ограничения на прием сырья. За прошедший месяц миллион тонн «черного золота» остался в резервуарах, а с начала апреля этот избыток увеличился еще на 756 тысяч тонн.



Одно только падение цен на Urals относительно других сортов лишает экономику 3 млрд долларов валютных доходов ежемесячно, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.



В ближайшие месяцы начнут проседать физические объемы экспорта, причем не только углеводородов, но и металлов, что «приведет к дополнительным потерям», предупреждает она: из 45 млрд долларов ежемесячной экспортной выручки останется не больше 30 млрд.



"Забастовка" покупателей нефти уже ударила по бюджету, который в марте, по оценке Минфина, недополучил 300 млрд рублей нефтегазовых доходов.