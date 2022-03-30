В россии стало негде хранить непроданную нефть

Бойкот российской нефти, к которому присоединились крупнейшие европейские энергокомпании, поставил нефтяную промышленность россии на грань сокращения добычи.
Из-за резкого падения экспорта в рф образовался избыток непроданных баррелей, и «Транснефть» ввела ограничения на прием сырья от добывающих компаний, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника на рынке.
Из-за резкого падения экспорта в рф образовался избыток непроданных баррелей, и «Транснефть» ввела ограничения на прием сырья от добывающих компаний, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника на рынке.
По их словам, решение связано с тем, что в хранилищах «Транснефти» накопился такой объем нефти, что это уже создает угрозу нормальной операционной деятельности.
После начала войны в Украине российским нефтяникам пришлось отложить или отменить продажу десятков партий сорта Urals, который становится все более «токсичным» в глазах потребителей и торгуется с рекордной в истории скидкой - более 30 долларов за баррель.
В середине месяца не смогли реализовать Urals «Сургунефтегаз» и «Зарубежнефть». На прошлой неделе такая же судьба постигла Litascо. Трейдер «Лукойла» выставил на тендер партию с отгрузкой 1-5 апреля, но не встретил спроса, даже предложив дисконт в 31,25 доллара за баррель.
К 28 марта морской экспорт нефти из России упал почти на 2 млн баррелей, до 2,3 млн баррелей в сутки, оценивают аналитики Kpler, отслеживающие танкерные перевозки. С учетом трубопроводных поставок, которые составляют около 1 млн баррелей в день, сокращение достигает почти 40%.
По оценкам Bloomberg, за одну неделю - с 17 по 23 марта - экспорт сократился на 26% и составляет 3,63 млн баррелей в сутки.
У нефтетрейдеров, которые все же решились взять Urals, возникают проблемы с поиском конечных покупателей, из-за чего их танкеры беспомощно блуждают в море, превращаясь в плавучие хранилища.
С начала войны нефти в танкерах стало больше на 11%, отмечает Бен Кахилл, старший научный сотрудник CSIS. C учетом нефтепродуктов санкции вырезали с рынка от 2 до 3 млн баррелей российских поставок ежедневно, оценивает он: трудности в основном связаны с экспортом морем, поскольку в этот процесс включено множество участников - от танкерных перевозчиков до банков и страховых компаний, - каждый из которых оценивает риски для своей репутации.
Argus прогнозирует, что уже в апреле нефтяникам придется сокращать производство - на 800 тысяч баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство рисует еще более мрачную картину: в ближайший месяца России потеряет треть нефтедобычи, или 3 млн баррелей в день.
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