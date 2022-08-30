В рф поднимут тарифы на электроэнергию, чтобы компенсировать затраты на вывоз сырья в Китай

Чтобы оплатить проект расширения БАМа и Транссиба, по которым власти рф надеются вывозить в Китай уголь, древесину и другое сырье, правительство решило возложить часть расходов на российский бизнес, путем повышения цен на электроэнергию.
Речь идет о так называемом восточном полигоне - проекте РЖД, в рамках которого планируется увеличить пропускную способность железных дорог Сибири и Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.
Для этого требуется электроэнергия - в общей сложности 2 гВТ дополнительной мощности. И чтобы ее обеспечить, правительственная комиссия одобрила модернизацию трех угольных ГРЭС - Нерюнгринской и Партизанской и Приморской (первые две принадлежат «РусГидро», третья - Сибирской генерирующей компании).
Стоимость проекта оценивается в 166 млрд рублей. И, по задумке чиновников, он будет окупаться за счет повышенных платежей потребителей электроэнергии всей страны. Львиная доля платежа ляжет на промышленность европейской части рф, Урала и Сибири.
Российские экспортеры угля, металлов, золота и древесины, отрезанные от европейских рынков, ищут покупателей в Китае. Но даже если такие найдутся, вывезти товар де-факто невозможно: существующей железнодорожной инфраструктуры недостаточно для «разворота на Восток», констатировал в начале июля полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Сейчас Восточный полигон РЖД, ориентированный главным образом на вывоз в Китай якутского угля, не справляется с нагрузкой: потребность в перевозках, по словам Трутнева, достигла 258 млн тонн. Ущерб от отсутствия инфраструктуры оценивается в 1,5 трлн рублей в год.
Речь идет о так называемом восточном полигоне - проекте РЖД, в рамках которого планируется увеличить пропускную способность железных дорог Сибири и Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.
Для этого требуется электроэнергия - в общей сложности 2 гВТ дополнительной мощности. И чтобы ее обеспечить, правительственная комиссия одобрила модернизацию трех угольных ГРЭС - Нерюнгринской и Партизанской и Приморской (первые две принадлежат «РусГидро», третья - Сибирской генерирующей компании).
Стоимость проекта оценивается в 166 млрд рублей. И, по задумке чиновников, он будет окупаться за счет повышенных платежей потребителей электроэнергии всей страны. Львиная доля платежа ляжет на промышленность европейской части рф, Урала и Сибири.
Российские экспортеры угля, металлов, золота и древесины, отрезанные от европейских рынков, ищут покупателей в Китае. Но даже если такие найдутся, вывезти товар де-факто невозможно: существующей железнодорожной инфраструктуры недостаточно для «разворота на Восток», констатировал в начале июля полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Сейчас Восточный полигон РЖД, ориентированный главным образом на вывоз в Китай якутского угля, не справляется с нагрузкой: потребность в перевозках, по словам Трутнева, достигла 258 млн тонн. Ущерб от отсутствия инфраструктуры оценивается в 1,5 трлн рублей в год.
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