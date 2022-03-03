В РФ цены на туры в Египет и Турцию выросли более чем на 80%

После вторжения Россий в Украину, за которым последовали жесткие санкции, цены на отдых для россиян выросли – и очень значительно.
РосСМИ пестрят заголовками «Путевки в Турцию и Египет резко подешевели», «Отдых в пятизвездочных отелях Турции и Египта распродают со скидками до 65%», «Цены на туры в Египет и Турцию рухнули из-за ситуации на Украине».
Между тем турагенты, очень удивлены и считают, что авторы подобных известий явно перестарались или попросту дезинформированы. Туроператоры тоже выражают удивление и заявляют, что никаких «горящих туров» на рынке нет и быть не может.
Мониторинг систем бронирования туроператоров подтверждает: данные о снижении цен на туры, да еще и «значительном», вообще не соответствуют действительности. Да и не могло быть никакого удешевления: достаточно посмотреть на курс рубля.
На самом деле все с точностью до наоборот. Согласно статистике, стоимость туров в Турцию выросла больше, чем на 80%, а в Египет - на 65%, сообщили в Ассоциации туроператоров России. К тому же, рубль продолжает обваливаться.
РосСМИ пестрят заголовками «Путевки в Турцию и Египет резко подешевели», «Отдых в пятизвездочных отелях Турции и Египта распродают со скидками до 65%», «Цены на туры в Египет и Турцию рухнули из-за ситуации на Украине».
Между тем турагенты, очень удивлены и считают, что авторы подобных известий явно перестарались или попросту дезинформированы. Туроператоры тоже выражают удивление и заявляют, что никаких «горящих туров» на рынке нет и быть не может.
Мониторинг систем бронирования туроператоров подтверждает: данные о снижении цен на туры, да еще и «значительном», вообще не соответствуют действительности. Да и не могло быть никакого удешевления: достаточно посмотреть на курс рубля.
На самом деле все с точностью до наоборот. Согласно статистике, стоимость туров в Турцию выросла больше, чем на 80%, а в Египет - на 65%, сообщили в Ассоциации туроператоров России. К тому же, рубль продолжает обваливаться.
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