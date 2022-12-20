В рамках кредитного договора Украина получила 500 млн канадских долларов

Канада предоставила Украине кредит на 500 млн канадских долларов (367 млн долларов США) в рамках кредитного договора между странами.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд канадских долларов (экв. 1,432 млрд долларов США).
Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд канадских долларов (экв. 1,432 млрд долларов США).
По его словам, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, а также будут способствовать сохранению финансовой стабильности Украины.
В Минфине напомнили, что 15 июня 2022 года Украина получила 1 млрд канадских долларов (экв. 779 млн долларов США), а 18 августа 2022 года в госбюджет поступило 450 млн канадских долларов (экв. 349 млн долл США) кредита на льготных условиях со сроком погашения до 10 лет и процентной ставкой 1,69% годовых.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии