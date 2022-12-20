В рамках кредитного договора Украина получила 500 млн канадских долларов

12:01 20 декабря Киев, Украина

Канада предоставила Украине кредит на 500 млн канадских долларов (367 млн долларов США) в рамках кредитного договора между странами.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.



Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд канадских долларов (экв. 1,432 млрд долларов США).

"Это средства пятилетних "Облигаций суверенитета Украины", которые правительство Канады разместило для поддержки Украины накануне тяжелого зимнего периода. Кредит предоставляется на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда (МВФ)" , - пояснили в Минфине.

"Правительство Канады в очередной раз демонстрирует лидерство в поддержке Украины. Только что получили 500 млн канадских долларов, которые поступили после выпуска "Облигаций суверенитета Украины", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, а также будут способствовать сохранению финансовой стабильности Украины.



В Минфине напомнили, что 15 июня 2022 года Украина получила 1 млрд канадских долларов (экв. 779 млн долларов США), а 18 августа 2022 года в госбюджет поступило 450 млн канадских долларов (экв. 349 млн долл США) кредита на льготных условиях со сроком погашения до 10 лет и процентной ставкой 1,69% годовых.