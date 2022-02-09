В «Прозорро» назвали причины отменены земельных аукционов

16:27 09 Февраль Киев, Украина

Проектный менеджер Государственного предприятия "Прозорро .Продажи" Владислав Уровский назвал ряд причин отмены аукционов



По его словам, на первом месте отмены аукционов есть невозможность исправления технических ошибок относительно времени и даты проведения аукционов.



Он объяснил, что такие ошибки возникают даже из-за того, что у организаторов аукционов (продавцов или арендодателей земельных участков) на компьютере неправильно установленное время.



Поэтому специалист советует перед публикацией лота организаторам аукциона проверить, чтобы на их компьютере было установлено актуальное киевское время. Также аукционы отменяются по неполным данным.



Еще одной причиной отмены аукционов является несоотношение ст. 137 Земельного кодекса, например, в связи с остановкой реализации арестованного имущества.