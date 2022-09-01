В порты Украины зашло рекордное количество суден

За минувшие сутки, 27 августа, в направлении портов Измаил Рени и Усть-Дунайск через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 суден, общим объемом 45 тыс. тонн. Это рекордный показатель с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
В частности, через устье Быстрое судового хода р. Дунай - Черное море прошло семь суден, а через румынский канал Сулина - четыре.
С марта через дунайские порты перевезено более 4 млн. тонн зерна - на данный момент это больше, чем всеми другими видами транспорта, сообщают в Министерстве.
Напомним, в начале июля устье Быстрое судового хода р. Дунай - Черное море стало доступно для прохода суден, перевозящих агропродукцию. Это произошло благодаря освобождению Вооруженными Силами Украины острова Змеиный. До этого заход в украинские дунайские порты был возможен исключительно через канал Сулина, проходящий по территории Румынии.
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