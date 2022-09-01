В порты Украины зашло рекордное количество суден

12:06 28 августа Киев, Украина

За минувшие сутки, 27 августа, в направлении портов Измаил Рени и Усть-Дунайск через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 суден, общим объемом 45 тыс. тонн. Это рекордный показатель с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, через устье Быстрое судового хода р. Дунай - Черное море прошло семь суден, а через румынский канал Сулина - четыре.

С марта через дунайские порты перевезено более 4 млн. тонн зерна - на данный момент это больше, чем всеми другими видами транспорта, сообщают в Министерстве.

“Динамика увеличения - существенная. Если в марте наши порты обрабатывали на экспорт только 16,5 тыс. тонн агропродукции, то уже в июле показатель составил около 1,4 млн тонн. Это отличные результаты, но точно не окончательные. Даже со стабильной работой Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции по Черному морю Министерство инфраструктуры продолжает усовершенствование экспортной логистики на Дунае. В частности, создаем условия для беспрепятственного сообщения между портами железнодорожными путями, в том числе обеспечивая прямое железнодорожное сообщение. При условии системных инвестиций и выполнения программы по модернизации портов на Дунае возможно увеличить их мощность до 25 млн. тонн грузов в год", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, в начале июля устье Быстрое судового хода р. Дунай - Черное море стало доступно для прохода суден, перевозящих агропродукцию. Это произошло благодаря освобождению Вооруженными Силами Украины острова Змеиный. До этого заход в украинские дунайские порты был возможен исключительно через канал Сулина, проходящий по территории Румынии.