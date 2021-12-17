В планах МОЗ полное обновление парка карет "скорой помощи"

Планами Министерства здравоохранения Украины по улучшению работы основного звена экстренной медицинской помощи поделился министр здравоохранения Максим Степанов. Пребывая с поездкой в Ровно, министр провел онлайн-брифинг, во время которого рассказал о проекте по полному обновлению автомобильного парка подстанций Скорой помощи. Также Степанов проанонсировал существенное повышение зарплаты работникам экстренной медицинской помощи.

Он рассказал, что у медиков "скорой" недопустимо низкая зарплата, которая не повышалась 30 лет.

"6,9 миллиона украинцев ежегодно вызывают экстренную медицинскую помощь. В "экстренке" работают 40 тысяч медицинских работников, и наша задача - сделать их работу достаточно комфортной... Прежде всего - это повышение заработной платы. У них, на сегодняшний день, она недопустимо низкая и не повышалась последние 30 лет", - сказал Степанов.

По его словам, начиная с 1 июля, по решению правительства им увеличено финансирование на 40%, а с 1 сентября поднимется заработная плата у всех медицинских работников, в том числе работников экстренной медицинской помощи.

"В наших предложениях в бюджет 2021 года мы будем предлагать существенно повысить заработную плату работникам экстренной медицинской помощи... Заработная плата водителя, который сегодня получает около 4,5 - 5 тысяч гривен, должна быть от 10 до 12 тысяч гривен. И так далее", - проинформировал министр.

По его словам, планируется также существенно обновить парк карет "скорой помощи".

"Уже в этом году предусмотрены соответствующие средства для приобретения почти 400 автомобилей "скорой помощи". И остальные 1400 - поскольку в стране 1800 автомобилей, которым более 10 лет, - мы хотим закупить за два года", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что одним из главных критериев в работе экстренной медицинской помощи является время проезда.

"На сегодняшний день в норматив проезда вкладываются 31% вызовов. Мы хотим, чтобы уже в 2021 году этот процент был на уровне не менее 60%. И далее мы хотим его довести до 75%", - сообщил Степанов.

При этом глава Минздрава добавил, что важным вопросом является маршрутизация, чтобы пациента доставить именно в специализированную больницу.

"Одним из таких критериев является оказание помощи при инфаркте миокарда и инсульте. Потому что в целом в Украине 67% людей умирают ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня у нас человека с инфарктом миокарда везут в специализированные медицинские учреждения в 56% случаев. Мы хотим этот показатель довести до 90% постепенно к 2023 году, начиная с 2021 года. То же самое касается и инсульта", - сказал министр, подчеркнув при этом, что Минздрав имеет "четкий план, четкое понимание, как создавать экстренную медицинскую помощь".

Напомним, накануне Минздрав показал план реформы экстренной медпомощи.