В ПФУ озвучили среднюю пенсию по Украине и по регионам – подробности

Пенсионный фонд рассказал о размере средней пенсии в Украине. По данным ПФУ за первые полгода текущего месяца в стране выплаты пенсионерам выросли на 271 гривну. Согласно данным, средняя пенсия сейчас составляет 3778 гривен.
Самые высокие выплаты получают киевляне – 5177 грн, самые маленькие – жители Тернопольской области, размер пенсий у которых составляет 2927 грн. В тройку регионов с высокими размерами выплат входят также Донецкая область (средняя пенсия – 4921 грн) и Луганская область (4564 грн).
Общее количество пенсионеров сократилось с 11,1 млн до 10,9 млн человек.
По размерам назначенных пенсионных выплат украинцев поделили на такие категории:
- до 2000 грн получает 15,6% пенсионеров;
- 2001-3000 грн – 38,3%;
- 3001-4000 грн – 19,4% получателей;
- 4001-5000 грн – 9,3%;
- 5001-10 тыс. грн – 13,5%;
- более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров Украины.
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