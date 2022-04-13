В ПФУ озвучили среднюю пенсию по Украине и по регионам – подробности

Пенсионный фонд рассказал о размере средней пенсии в Украине. По данным ПФУ за первые полгода текущего месяца в стране выплаты пенсионерам выросли на 271 гривну. Согласно данным, средняя пенсия сейчас составляет 3778 гривен.

Самые высокие выплаты получают киевляне – 5177 грн, самые маленькие – жители Тернопольской области, размер пенсий у которых составляет 2927 грн. В тройку регионов с высокими размерами выплат входят также Донецкая область (средняя пенсия – 4921 грн) и Луганская область (4564 грн).

Общее количество пенсионеров сократилось с 11,1 млн до 10,9 млн человек.

По размерам назначенных пенсионных выплат украинцев поделили на такие категории: