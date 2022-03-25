В период 2014-2021 гг украинский рынок экспорта вырос на 60% - подробности

И.о. заместителя гендиректора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции рассказала об уровне экспорта украинских товаров. По словам Марины Нелиной с 2014 года уровень экспорта вырос на 60%. Точкой отчета роста считается начало действия Соглашения об Ассоциации с ЕС.

"Рост экспорта с начала временного применения Соглашения об Ассоциации, которое началось в 2014 году, составил 60%", - сказала Нелина на презентации итогов выполнения Соглашения об ассоциации.

Отмечается, что удельный вес торговли товарами с Евросоюзом от общего объема украинской внешней торговли составляет 40,7%. При этом ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.

В основном из Украины экспортируются зерновые, масличные культуры и масла.

Марина Нелина также подчеркнула, что в соответствие с европейскими нормами был приведен 4 161 стандарт, "как в технической сфере, так и в аграрной".