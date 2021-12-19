В Пенсионном фонде проведут целый ряд повышений пенсий

16:15 23 Ноябрь Киев, Украина

Украинских пенсионеров ожидает повышение пенсий, перерасчет которых предусмотрен уже в ближайшие дни. В Пенсионном фонде проведут целый ряд пересмотров и последующих перерасчетов пенсионных выплат, начиная с тех, кто достиг 75-летия и заканчивая получающими пенсии по стажу.

В общей сложности перерасчет состоится для нескольких миллионов пенсионеров.

Повышения могут ожидать пенсионеры, достигшие 75 лет и до 80. Им насчитают увеличение около 400 гривен. При этом данная сумма не зависит от повышения минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Она заложена в программу индексации доходов. Всего прибавку по этой категории получат около 890 тысяч пенсионеров.

Ожидается повышение минимальной и максимальной пенсий. Минимальный прожиточный минимум не должен превышать минимальную пенсию. Соответственно, она вырастет как минимум до 1934 гривен. Относительно максимальной суммы ее повысят, исходя из 10 минимальных пенсий, что в итоге будет составлять 19 340 гривен. На эту пенсию могут рассчитывать те украинцы, чьи официальные зарплаты равнялись минимум в 7 раз выше средней.