В Пенсионном фонде проведут целый ряд повышений пенсий

Украинских пенсионеров ожидает повышение пенсий, перерасчет которых предусмотрен уже в ближайшие дни. В Пенсионном фонде проведут целый ряд пересмотров и последующих перерасчетов пенсионных выплат, начиная с тех, кто достиг 75-летия и заканчивая получающими пенсии по стажу.
В общей сложности перерасчет состоится для нескольких миллионов пенсионеров.
Ожидается повышение минимальной и максимальной пенсий. Минимальный прожиточный минимум не должен превышать минимальную пенсию. Соответственно, она вырастет как минимум до 1934 гривен. Относительно максимальной суммы ее повысят, исходя из 10 минимальных пенсий, что в итоге будет составлять 19 340 гривен. На эту пенсию могут рассчитывать те украинцы, чьи официальные зарплаты равнялись минимум в 7 раз выше средней.
Гарантированные выплаты также увеличатся. Пенсионеры по возрасту и выполнение ими норм стажа должны получать 40% от минимальной заработной платы, что, как мы писали ранее, с 1 декабря вырастет. В результате пересчета такая пенсия составит 2600 гривен.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии