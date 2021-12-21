В Парламенте представили итоги Хакатона для угледобывающих городов

В Верховной Раде Украины прошла церемония определения победителей Хакатона угледобывающих городов "Добывай новые идеи". Мероприятие состоялось в формате DEMO DAY: Проекты трансформации для угольных регионов – инновации, экология, рабочие места.
Если кратко, то это соревнования ученых, инженеров, архитекторов, дизайнеров, урбанистов и экологов, которые должны представить на выходе лучший проект. Его цель – создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры региона и т.д.
Участниками Хакатона стали 12 команд-финалистов, которые представили 14 решений для трансформации пилотных угольных моно-мостов – Миргород (Донецкой области) и Червоноград (Львовской области).
Конкурс прошел при поддержке правительства. Главой жюри выступил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, в его состав вошли украинские и международные эксперты.
Большинство экспертов высказались за организацию индустриальных парков с идеей сохранения индустриального наследия на базе угольных шахт, подлежащих закрытию:
- 742 балла набрал проект команды East Neoindustrial Team "MINT" во главе с Виталием Вербицким – ревитализация территории шахты путем создания индустриального парка с музеем истории промышленности Украины в Мирнограде. Проект возможно масштабировать и в Червонограде.
- 614 балла – Green Artlab – экосистемные услуги парка Надежда для обеспечения оздоровительных свойств, сенсорной информации и защиты почвы растительным покровом и нейтрализации загрязняющих веществ.
- 530 баллов – "Чистая Вода" от команды Научный парк «Киевская политехника» при Киевском национальном техническом университете – очистка шахтных вод с целью водообеспечения, сохранения окружающей среды, восстановления источников водоснабжения в Мирнограде.
- 522 балла – “GeoTherm” от команды НТУ «Днепровская Политехника» – использование шахтных вод как геотермального ресурса для обеспечения обогрева коммунального хозяйства, что позволит частично компенсировать расходы на откачку вод и мелиорацию шахтного поля в Мирнограде.
- 493 балла – EcoMining от команды ученых – экологический мониторинг угледобывающих районов, ревитализация девастированных ландшафтов в Червонограде (фитомелиорация, фиторемедиация, фитогенные поля) и очистка подтериконовых сточных вод (биоплато)
Теперь инвесторам, государству и международным партнерам и правительству есть из чего выбрать. Кроме того, заложена важная практика базирующегося на принципах максимального использования предпринимательской инициативы местных общин Всемирного Банка.
Если кратко, то это соревнования ученых, инженеров, архитекторов, дизайнеров, урбанистов и экологов, которые должны представить на выходе лучший проект. Его цель – создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры региона и т.д.
Участниками Хакатона стали 12 команд-финалистов, которые представили 14 решений для трансформации пилотных угольных моно-мостов – Миргород (Донецкой области) и Червоноград (Львовской области).
Конкурс прошел при поддержке правительства. Главой жюри выступил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, в его состав вошли украинские и международные эксперты.
Большинство экспертов высказались за организацию индустриальных парков с идеей сохранения индустриального наследия на базе угольных шахт, подлежащих закрытию:
- 742 балла набрал проект команды East Neoindustrial Team "MINT" во главе с Виталием Вербицким – ревитализация территории шахты путем создания индустриального парка с музеем истории промышленности Украины в Мирнограде. Проект возможно масштабировать и в Червонограде.
- 614 балла – Green Artlab – экосистемные услуги парка Надежда для обеспечения оздоровительных свойств, сенсорной информации и защиты почвы растительным покровом и нейтрализации загрязняющих веществ.
- 530 баллов – "Чистая Вода" от команды Научный парк «Киевская политехника» при Киевском национальном техническом университете – очистка шахтных вод с целью водообеспечения, сохранения окружающей среды, восстановления источников водоснабжения в Мирнограде.
- 522 балла – “GeoTherm” от команды НТУ «Днепровская Политехника» – использование шахтных вод как геотермального ресурса для обеспечения обогрева коммунального хозяйства, что позволит частично компенсировать расходы на откачку вод и мелиорацию шахтного поля в Мирнограде.
- 493 балла – EcoMining от команды ученых – экологический мониторинг угледобывающих районов, ревитализация девастированных ландшафтов в Червонограде (фитомелиорация, фиторемедиация, фитогенные поля) и очистка подтериконовых сточных вод (биоплато)
Теперь инвесторам, государству и международным партнерам и правительству есть из чего выбрать. Кроме того, заложена важная практика базирующегося на принципах максимального использования предпринимательской инициативы местных общин Всемирного Банка.
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