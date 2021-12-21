В Парламенте представили итоги Хакатона для угледобывающих городов

17:30 20 Декабрь Киев, Украина

В Верховной Раде Украины прошла церемония определения победителей Хакатона угледобывающих городов "Добывай новые идеи". Мероприятие состоялось в формате DEMO DAY: Проекты трансформации для угольных регионов – инновации, экология, рабочие места.

Если кратко, то это соревнования ученых, инженеров, архитекторов, дизайнеров, урбанистов и экологов, которые должны представить на выходе лучший проект. Его цель – создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры региона и т.д.

Участниками Хакатона стали 12 команд-финалистов, которые представили 14 решений для трансформации пилотных угольных моно-мостов – Миргород (Донецкой области) и Червоноград (Львовской области).

Конкурс прошел при поддержке правительства. Главой жюри выступил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, в его состав вошли украинские и международные эксперты.

Большинство экспертов высказались за организацию индустриальных парков с идеей сохранения индустриального наследия на базе угольных шахт, подлежащих закрытию:

- 742 балла набрал проект команды East Neoindustrial Team "MINT" во главе с Виталием Вербицким – ревитализация территории шахты путем создания индустриального парка с музеем истории промышленности Украины в Мирнограде. Проект возможно масштабировать и в Червонограде.

- 614 балла – Green Artlab – экосистемные услуги парка Надежда для обеспечения оздоровительных свойств, сенсорной информации и защиты почвы растительным покровом и нейтрализации загрязняющих веществ.

- 530 баллов – "Чистая Вода" от команды Научный парк «Киевская политехника» при Киевском национальном техническом университете – очистка шахтных вод с целью водообеспечения, сохранения окружающей среды, восстановления источников водоснабжения в Мирнограде.

- 522 балла – “GeoTherm” от команды НТУ «Днепровская Политехника» – использование шахтных вод как геотермального ресурса для обеспечения обогрева коммунального хозяйства, что позволит частично компенсировать расходы на откачку вод и мелиорацию шахтного поля в Мирнограде.

- 493 балла – EcoMining от команды ученых – экологический мониторинг угледобывающих районов, ревитализация девастированных ландшафтов в Червонограде (фитомелиорация, фиторемедиация, фитогенные поля) и очистка подтериконовых сточных вод (биоплато)

Теперь инвесторам, государству и международным партнерам и правительству есть из чего выбрать. Кроме того, заложена важная практика базирующегося на принципах максимального использования предпринимательской инициативы местных общин Всемирного Банка.