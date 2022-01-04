В ответ на санкции Беларусь закрыла импорт товаров известных западных компаний

Как и Россия, в ответ на санкции со стороны стран Европы, вызванные нарушением прав человека, Беларусь приступила к санкционной войне. Как видно из сообщения пресс-службы белоруского правительства, 23 апреля Совет министров Беларуси принял постановление о запрете на ввоз и реализацию товаров ряда зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц.
В случае выявления запрещенных товаров в Беларуси их будут отправлять обратно, а лица, нарушающие запрет, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, подчеркивается в документе. Ранее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели санкции против окружения Александра Лукашенко и целого ряда крупных белорусских госпредприятий в связи с массовыми репрессиями против оппозиционеров в Беларуси.
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