В ответ на санкции Беларусь закрыла импорт товаров известных западных компаний

11:13 24 Апрель Киев, Украина

Как и Россия, в ответ на санкции со стороны стран Европы, вызванные нарушением прав человека, Беларусь приступила к санкционной войне. Как видно из сообщения пресс-службы белоруского правительства, 23 апреля Совет министров Беларуси принял постановление о запрете на ввоз и реализацию товаров ряда зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц.

"Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", - отмечается в документе. В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других), уточнили в правительстве.

В случае выявления запрещенных товаров в Беларуси их будут отправлять обратно, а лица, нарушающие запрет, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, подчеркивается в документе. Ранее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели санкции против окружения Александра Лукашенко и целого ряда крупных белорусских госпредприятий в связи с массовыми репрессиями против оппозиционеров в Беларуси.