В отношении завода «Электросталь» инициирована процедура банкротства

Завод «Электросталь» может оказаться банкротом. Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл соответствующее производство.
А все – из-за задолженности перед кредиторами. Инициатором процедуры банкротства – выступила фирма ТрансМетко. Ее кредиторские требования к заводу составляют около 150 миллионов гривен.
Ранее суды неоднократно удовлетворяли требованиям других кредиторов к «Электростали».
Больше судебных слушаний состоялось в 2019 году — тогда ликвидатор ВТБ банка взыскал с должника 70 миллионов гривен и имущество завода.
Также суд удовлетворил тогда требования Дельта банка по взысканию задолженности в размере 643 миллионов гривен.
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