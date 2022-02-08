В отношении завода «Электросталь» инициирована процедура банкротства

10:12 08 Февраль Киев, Украина

Завод «Электросталь» может оказаться банкротом. Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл соответствующее производство.



А все – из-за задолженности перед кредиторами. Инициатором процедуры банкротства – выступила фирма ТрансМетко. Ее кредиторские требования к заводу составляют около 150 миллионов гривен.



Ранее суды неоднократно удовлетворяли требованиям других кредиторов к «Электростали».

Больше судебных слушаний состоялось в 2019 году — тогда ликвидатор ВТБ банка взыскал с должника 70 миллионов гривен и имущество завода.



Также суд удовлетворил тогда требования Дельта банка по взысканию задолженности в размере 643 миллионов гривен.