В ОП рассматривается вопрос введения продуктовых карточек

Советник президента по экономическим вопросам рассказал, что сейчас в правительстве рассматривают вопросы, как облегчить и улучшить жизнь украинцам, которые не могут позволить себе даже просто нормально питаться.
В связи с этим Офис президента раздумывает над внедрением в Украине продуктовых карт.
Такая инициатива рассматривается ввиду подорожания продуктов питания, что происходит из-за скачков цен на российский газ.
В ОП отмечают, что снизить цены на продукты нет возможности, так же, как и отменить для них НДС, поскольку это значительно ударит по экономике страны, а также негативно повлияет на конкуренцию между производителями и реализаторами продуктов питания.
Такие карты в первую очередь предназначены для малоимущих граждан, наиболее уязвимых групп населения. Каким образом будут введены новшества пока точно неизвестно, однако власти над этим сейчас работают.
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