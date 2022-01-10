В ОП рассматривается вопрос введения продуктовых карточек

09:10 10 Январь Киев, Украина

Советник президента по экономическим вопросам рассказал, что сейчас в правительстве рассматривают вопросы, как облегчить и улучшить жизнь украинцам, которые не могут позволить себе даже просто нормально питаться.

В связи с этим Офис президента раздумывает над внедрением в Украине продуктовых карт.



Такая инициатива рассматривается ввиду подорожания продуктов питания, что происходит из-за скачков цен на российский газ.



В ОП отмечают, что снизить цены на продукты нет возможности, так же, как и отменить для них НДС, поскольку это значительно ударит по экономике страны, а также негативно повлияет на конкуренцию между производителями и реализаторами продуктов питания.

«В наших условиях это дополнительный риск для экономики. А вот более приемлемым вариантом могла бы быть целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой «Поддержка», доступной тем, кто установил на смартфоне правительственное приложение «Дiя»», — объяснил советник.

Такие карты в первую очередь предназначены для малоимущих граждан, наиболее уязвимых групп населения. Каким образом будут введены новшества пока точно неизвестно, однако власти над этим сейчас работают.