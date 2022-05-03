В ноябре «Укрзализныця» рекордно улучшила показатели грузоперевозок

За ноябрь 2020 года в отрасли грузоперевозок «Укрзализныця» смогла выйти на более высокий уровень, достигнув сравнительно высоких показателей в:

объемах перевозки грузов. За ноябрь общий объем перевезенных грузов на всех сообщениях составил 27 млн т (на 7% больше объемов ноября 2019 года), на внутренних сообщениях удалось перевезти 13 млн т (на 21% больше соответствующего периода 2019 года);

показателях эксплуатационной работы. На 8%, по сравнению с ноябрем 2019 года, увеличилась среднесуточная погрузка и составила 788,5 тысячи тонн. Среднесуточная загрузка железной дороги выросла на 7% и составила 12,1 тысячи вагонов;

скорости обращения грузового вагона. Существенно улучшился показатель использования подвижного состава. Оборот грузового вагона удалось сократить до 7,76 суток, что на 32,7% меньше показателя за ноябрь 2019 года. На 5% выросла среднесуточная скорость поездов грузового типа. Все это напрямую влияет на скорость доставки грузов;

эксплуатационных показателях тягового парка. Среднесуточный пробег локомотива вырос на 5,1% (451 км в сутки), а производительность выросла на 4,3%.

На данный момент «Укрзализныця» на 100% справляется со всеми заказами на перевозку грузов и в следующем году планирует дальнейшее увеличение грузооборота, а долю собственных вагонов на рынке собирается увеличить на 35-40%.

Как рассказал Иракли Эзугбая, всех этих показателей смогли достичь, благодаря увеличению плеч обслуживания, оптимизации диспетчеризации, устранению дефицита локомотивов и честным условиям игры на рынке перевозок.

«Уже нет ситуации, когда кто-то на станции решает, будет ехать тот или иной груз, или нет. Сейчас все грузоотправители находятся в равных условиях», - отметил он.