В НБУ спрогнозировали падение покупательской способности украинской валюты

Макроэкономический сценарий предполагает, что в целом в этом году инфляция превысит 30%, в следующем году будет около 20% и только в 2024 году снизится до однозначного уровня. То есть, за эти 3 года покупательная способность гривны снизится почти вдвое.
Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
При этом даже для реализации такого сценария нужно еще приложить немало усилий (иначе результаты могут быть гораздо хуже).
Глава НБУ также напомнил о необходимости эмиссии гривны, а также проведение мер по сокращению дефицита бюджета.
При этом даже для реализации такого сценария нужно еще приложить немало усилий (иначе результаты могут быть гораздо хуже).
Глава НБУ также напомнил о необходимости эмиссии гривны, а также проведение мер по сокращению дефицита бюджета.
В противном случае Украина скатится в перманентный кризис с инфляционно-девальвационной спиралью, считает глава центробанка.
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