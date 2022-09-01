В НБУ спрогнозировали падение покупательской способности украинской валюты

20:25 16 августа Киев, Украина

Макроэкономический сценарий предполагает, что в целом в этом году инфляция превысит 30%, в следующем году будет около 20% и только в 2024 году снизится до однозначного уровня. То есть, за эти 3 года покупательная способность гривны снизится почти вдвое.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.



При этом даже для реализации такого сценария нужно еще приложить немало усилий (иначе результаты могут быть гораздо хуже).



Глава НБУ также напомнил о необходимости эмиссии гривны, а также проведение мер по сокращению дефицита бюджета.

"Война не может быть оправданием бездействия, даже наоборот – Extremis malis extrema remedia [сложные времена требуют сложных решений]. Сейчас как никогда важно, чтобы правительство взяло на себя политическую ответственность и нашло возможности для сокращения дефицита бюджета и минимизации эмиссионного финансирования дефицита", – пишет Шевченко.

В противном случае Украина скатится в перманентный кризис с инфляционно-девальвационной спиралью, считает глава центробанка.