В НБУ пытаются сохранить высокий курс гривны

По сравнению с предыдущим торговым днем, когда доллар продавался по 27,9412, 17 января 2022 года справочное значение курса на межбанке снизилась до 28,1059 гривен за один американский доллар.
Согласно официальным данным Национального банка, справочное значение курса гривны в последний раз было больше более года назад, 29 января 2021 года.
В результате, НБУ снизил курс до 28,122 гривен по состоянию на 18 января, и этот показатель является самым низким с 1 февраля 2021 года.
Более того, министерство финансов сообщило, что Нацбанк дважды выходил на межбанковский рынок 17 января с целью продать валюту. Отдельно отмечается, что регулятор смог продать 100 миллионов долларов по цене 28,11 гривен. Затем Нацбанк вернулся на торги и продал еще дополнительные 50 миллионов долларов, но уже по курсу 28,15 гривен.
В это же время котировки национальной валюты выросли до 28,265-28,285 гривен за доллар США к закрытию торгов. В целом, за последние только два месяца курс нацвалюты потерял уже 2 гривны по отношению к американской валюте. Еще 11 ноября 2021 года доллар стоил по 26,05 гривен.
Согласно официальным данным Национального банка, справочное значение курса гривны в последний раз было больше более года назад, 29 января 2021 года.
В результате, НБУ снизил курс до 28,122 гривен по состоянию на 18 января, и этот показатель является самым низким с 1 февраля 2021 года.
Более того, министерство финансов сообщило, что Нацбанк дважды выходил на межбанковский рынок 17 января с целью продать валюту. Отдельно отмечается, что регулятор смог продать 100 миллионов долларов по цене 28,11 гривен. Затем Нацбанк вернулся на торги и продал еще дополнительные 50 миллионов долларов, но уже по курсу 28,15 гривен.
В это же время котировки национальной валюты выросли до 28,265-28,285 гривен за доллар США к закрытию торгов. В целом, за последние только два месяца курс нацвалюты потерял уже 2 гривны по отношению к американской валюте. Еще 11 ноября 2021 года доллар стоил по 26,05 гривен.
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