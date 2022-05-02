В НБУ озвучили основные угрозы для украинской экономики

15:18 30 июля Киев, Украина

В Нацбанке считают, что основными рисками для экономики являются последствия пандемии и карантина, усиление инфляции и эскалация ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за июль 2021 года.

Отмечается, что реализация этих рисков может привести к экономическим потерям.



Также в НБУ подчеркивают, что со стороны внешней среды весомым является риск более длительной и сильной инфляции с разбалансировкой ожиданий в развитых странах под влиянием значительных фискальных и монетарных стимулов.

"Это создает риски усиления импорта инфляции в Украину и ускорения перехода ведущих центральных банков к более жесткой монетарной политике. Последнее может существенно ухудшить интерес инвесторов к странам ЭМ и повлечь отток капитала", - говорится в отчете.

Также по данным НБУ, значительным риском является более существенное или стремительное ухудшение условий торговли. Резкое снижение мировых цен на основные товары украинского экспорта с нынешних достаточно высоких уровней или же подорожание энергоносителей усилит девальвационное давление на обменный курс гривны.

На всем прогнозном горизонте риском считается возможное снижение урожаев в Украине из-за неблагоприятных погодных условий. Это ускорит продовольственную инфляцию и приведет к дополнительным потерям ВВП. Уменьшение валютной выручки от аграрного экспорта также усилит давление на обменный курс гривны и соответственно - на цены непродовольственных товаров и услуг.



Есть также риск роста волатильности мировых цен на продовольствие в условиях климатических изменений. Из-за существенной доли продуктов питания в структуре ИПЦ чувствительность ожиданий инфляции к таким временным шокам является достаточно значительной, отмечают в НБУ.



В Нацбанке также отметили, что сохраняются риски эскалации военного конфликта на востоке страны, которые могут существенно ухудшить инвестиционную привлекательность Украины и ожидания всех экономических агентов.